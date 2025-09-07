Scheibe eingeschlagen: Baby (1) aus überhitztem Auto befreit

Polizisten haben am Samstag in Graz eine Einjährige aus einem versperrten und überhitzten Auto gerettet.

Ein Drama hatte sich am Samstag in Graz abgespielt, da eine Einjährige in einem überhitzten Auto eingesperrt war.

Die 25-jährige Mutter des Mädchens hatte den Schlüssel des auf einem Parkplatz abgestellten Fahrzeuges im Wagen vergessen. In weiterer Folge konnte sie Fahrzeug nicht mehr öffnen. Aufgrund der raschen Hitzeentwicklung im abgestellten Pkw sie laut Polizei sofort den Notruf.

Zwei Polizeistreifen trafen in kürzester Zeit am Einsatzort ein. Aufgrund der Umstände, dass sich das Auto in der prallen Sonne immer mehr aufheizte, zögerten die BeamtInnen nicht und schlugen eine Seitenscheibe des Fahrzeuges ein und befreiten das Mädchen.

Die Einjährige wurde vom Roten Kreuz versorgt. Durch das rasche Handeln aller Beteiligten konnte eine Einlieferung in ein Krankenhaus zum Glück unterbleiben.