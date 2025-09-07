Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Baby Auto
© Getty/Symbol

Rettungsaktion

Scheibe eingeschlagen: Baby (1) aus überhitztem Auto befreit

07.09.25, 13:04
Teilen

Polizisten haben am Samstag in Graz eine Einjährige aus einem versperrten und überhitzten Auto gerettet. 

Ein Drama hatte sich am Samstag in Graz abgespielt, da eine Einjährige in einem überhitzten Auto eingesperrt war.

Die 25-jährige Mutter des Mädchens hatte den Schlüssel des auf einem Parkplatz abgestellten Fahrzeuges im Wagen vergessen. In weiterer Folge konnte sie Fahrzeug nicht mehr öffnen. Aufgrund der raschen Hitzeentwicklung im abgestellten Pkw sie laut Polizei sofort den Notruf.

Zwei Polizeistreifen trafen in kürzester Zeit am Einsatzort ein. Aufgrund der Umstände, dass sich das Auto in der prallen Sonne immer mehr aufheizte, zögerten die BeamtInnen nicht und schlugen eine Seitenscheibe des Fahrzeuges ein und befreiten das Mädchen.  

Die Einjährige wurde vom Roten Kreuz versorgt. Durch das rasche Handeln aller Beteiligten konnte eine Einlieferung in ein Krankenhaus zum Glück unterbleiben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden