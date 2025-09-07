Baby in Wien ausgesetzt - Eltern gefasst

Der 11 Monate alte Bub wurde einfach im Kinderwagen liegengelassen.

Eine Frau und ein Mann haben am Donnerstagabend in Wien-Favoriten ein Baby in einem Kinderwagen bei einem Teich am Wienerberggelände stehen gelassen, nachdem sie von Passanten auf ihr seltsames Verhalten angesprochen worden waren. Laut Polizeisprecherin Julia Schick wurde zunächst die Frau gegen 19.00 Uhr beobachtet, wie sie mit dem Baby sehr unsanft umging, mehrfach mit dem kleinen Buben am Arm ins Wasser ging und beim Rausgehen sogar einmal stürzte.

Die Passanten sprachen die Frau auf ihr Verhalten an. Sie entfernte sich daraufhin mit dem kleinen Buben, ließ aber den Kinderwagen bei dem Teich im Bereich Neilreichgasse stehen. Kurz darauf kam ein Mann mit dem Baby am Arm zurück, setzte es in den Kinderwagen und sagte den Zeugen, er gehe seine Frau suchen. Dann verschwand auch er, der Bub blieb zurück.

Die Berufsrettung brachte den etwa elf Monate alten Buben zur weiteren Versorgung und Untersuchung in ein Krankenhaus. Augenscheinliche Verletzungen wies er aber nicht auf.

Eltern ausgeforscht

Nach der Lichtbildveröffentlichung konnte der Mann am gestrigen Tag gegen 18.30 Uhr im Bereich des Hütteldorfer Bahnhofes angehalten werden. Bei dem 48-Jährigen (StA.: Italien) handelt es sich um den Vater des kleinen Buben. Die Mutter, eine 30-Jährige (StA.: Ukraine) konnte an der Wohnadresse angetroffen werden. Beide werden im Laufe des Tages durch die Ermittler des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle Süß einvernommen.