Jonas Kaufmann erhält Walzer-Oscar – VIPs beim Festakt im Marchfelderhof

Weltstar Jonas Kaufmann glänzte kürzlich im Marchfelderhof – umgeben von VIPs, Glamour und Musik. Für seine herausragenden Leistungen wurde der Tenor mit dem Goldenen Johann Strauss 2025 geehrt, dem begehrten „Walzer-Oscar“.

„Ich dachte, schon alle großen Bühnen der Welt zu kennen – die Mailänder Scala, die Met in New York, Sydney oder London“, scherzte Kammersänger Jonas Kaufmann, als er gemeinsam mit seiner Frau Christiane von einem 35-köpfigen Blasorchester vor dem Marchfelderhof empfangen wurde. „Aber so eine Bühne wurde mir noch niemals geboten“, schwärmte der Tenor, der derzeit als einer der weltweit größten seiner Zunft gilt.

Jonas Kaufmann erhielt den Goldenen Johann Strauss (hier mit Gattin Christiane und Marchfelderhof-Chef Peter Großmann. © Andreas Tischler

Zum Höhepunkt des Johann-Strauß-Gedenkjahres wurde Kaufmann in dieser einzigartigen Kulisse von der Johann Strauss-Gesellschaft Wien mit dem Goldenen Johann Strauss 2025 geehrt – liebevoll auch als „Walzer-Oscar“ bezeichnet. „Seit ihrer Gründung 1936 gilt die Gesellschaft weltweit als oberste Autorität in der authentischen Pflege des Schaffens von Johann Strauss“, betonte Präsident Peter Widholz mit Stolz.

Martina Fasslabend und Birgit Sarata. © Andreas Tischler

Bereits vor dem Festakt wurde im Beisein namhafter Persönlichkeiten wie Unternehmer Hans Peter Haselsteiner, Birgit Sarata und Helga Rabl-Stadler eine marmorne Ehrentafel für den Neo-Intendanten der Festspiele Erl feierlich enthüllt. Marchfelderhof-Chef Peter Grossmann erinnerte daran, dass der Goldene Johann Strauss bereits zwölfmal an dieser Location verliehen wurde – unter anderem an Weltstars wie Zubin Mehta, Riccardo Muti, Eliette von Karajan, Otto Schenk, Renate Holm oder Heinz Zednik – und freute sich über den weiteren glanzvollen Blickfang in seinem Haus.

Christiane Kaufmann, Hans-Peter Halselsteiner und Helga Rabl-Stadler © Andreas Tischler

Kulinarische Höhepunkte

Für das leibliche Wohl sorgte ein opulentes Spätsommermenü von Entenleberterrine über Kürbismelange und Grammel-Risotto bis zu butterzarten Ochsenbackerl, begleitet von romantischer Harfenmusik, der Zither-Weltmeisterin Barbara Laiser-Ebner sowie den edlen Weinen der Weinviertler Promiwinzerin Katharina Baumgartner.

Thomas Schäfer-Elmayer und Christiane Zach. © Andreas Tischler

Ein musikalisches Highlight des Abends setzte Prof. Rainer Küchl, langjähriger Erster Konzertmeister der Wiener Philharmoniker und selbst Träger des Goldenen Johann Strauss, der spontan zur Violine griff. Mit einem schwungvollen „Frühlingsstimmen“-Walzer begeisterte er nicht nur Schauspiel-Ikonen wie Gaby Jacoby, Marianne Nentwich und Helga Papouschek, sondern auch Society-Ladies wie Birgit Sarata, Edith Leyrer, Kurt Rydl und Magic Christian.