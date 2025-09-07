Star-DJ Carl Cox feierte vor Wien-Gig in der Regina Margherita

Luigi Barbaro und seine Söhne zeigten sich begeistert von dem internationalen Star-DJ und seiner Entourage: "Das waren richtig coole Gäste", sagt er im Gespräch mit oe24.

Am 5. September war Wien im Ausnahmezustand: Carl Cox, einer der bekanntesten DJs der Welt, legte im O-Klub auf und verwandelte die Location in ein pulsierendes Zentrum für House- und Techno-Fans. Schon lange im Vorfeld war das Event restlos ausverkauft, die Fans strömten in Scharen, um die britische Legende live zu erleben.

Bevor Cox jedoch gegen 23 Uhr die Turntables übernahm und Klassiker wie auch brandneue Tracks auflegte, ließ er es sich in der Wiener Innenstadt gutgehen. Gemeinsam mit seiner Crew kehrte er im Traditionslokal „Regina Margherita“ ein, das für authentische italienische Küche bekannt ist. Gastgeber Luigi Barbaro und seine Söhne empfingen den Weltstar herzlich. „Wir sind so glücklich. Er und seine Crew waren richtig coole Gäste“, schwärmte Luigi Barbaro junior im Gespräch mit oe24.

O-Klub bebte

Gut gestärkt machte sich der 63-jährige DJ anschließend auf den Weg in den O-Klub. Dort wartete bereits ein euphorisches Publikum auf ihn – und Carl Cox lieferte ab: Mit seinen energiegeladenen House- und Techno-Sets brachte er die Tanzfläche zum Kochen und hielt die Menge bis in die frühen Morgenstunden in Bewegung.

Cox, der seit Jahrzehnten zu den prägendsten Figuren der elektronischen Musikszene zählt, bewies damit einmal mehr, warum er weltweit als Ikone gilt. Für Wien war es ein unvergesslicher Abend zwischen feiner Pizza und donnernden Beats.