"Leyla"-Skandal-DJ packt aus: SO viel Gage casht er

„Ich hab nen Puff und meine Puffmama heißt Layla. Sie ist schöner, jünger, geiler", dieser Song eroberte 2022 die Charts - und wurde aufgrund sexistischer Inhalte zum Politikum. Bis heute cashen DJ Robin und Sänger Schürze hohe Summen für den Hit.

Dj Robin hat lange dafür gekämpft. Im Gespräch mit der "Bild" erklärt er, wie er damals noch in Diskotheken aufgelegt hat und maximal 200 bis 500 Euro pro Auftritt verdient hat. Was an sich schon nicht schlecht ist für wenige Stunden Arbeit - doch heute sieht seine Gage ganz anders aus.

"7.900 Euro für 35 Minuten"

Er verrät: „Heute beträgt meine Regelgage 7.900 Euro für 35 Minuten.“ Durch den Skandal-Hit „Layla“ kommt jedes Jahr zusätzlich ein Aufschlag an GEMA-Gebühren hinzu, da DJ Robin und Schürze den Song selbst geschrieben haben. Im Durchschnitt bleiben ihm 28.700 Euro im Monat nach Abzug aller Steuern und Kosten, so Robin.

In der Hauptsaison von April bis Oktober verdient er jedoch deutlich mehr und kommt teilweise auf 60.000 bis 70.000 Euro monatlich. Und die saftige Geld-Bombe: Sein Gesamtumsatz lag 2023 bei 700.000 Euro!

"Ich plane langfristig"

Dennoch lässt er Vernunft walten und verrät, wie ernst er seine Finanzplanung nimmt: "Ich plane langfristig, schmeiße kein Geld raus, sondern investiere sinnvoll. Wir haben uns ein Eigenheim gekauft, damit ich später keine Miete zahlen muss. Außerdem zahle ich in eine private Altersvorsorge, da ich als Selbstständiger keine klassische Rente bekomme.“