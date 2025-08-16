Kellner verlangen 12 Euro fürs Taschenaufhängen

Laut "Mallorca Zeitung" klagen immer mehr Lokalbetreiber auf den Balearen über sinkende Umsätze. Manch ein Restaurant kommt dabei auf bizarre Ideen, um den Umsatz anzukurbeln.

Drei Spanierinnen erlebten die dreiste Abzocke in einem angesagten Sushi-Restaurant. "Die Kellnerin bot uns freundlicherweise an, unsere Taschen an einem Haken am Tisch aufzuhängen", berichtet eine Userin via X. Auf der Rechnung tauchte später die Position "gancho bolsa" (auf Deutsch übersetzt "Taschenhaken") auf: satte 12 Euro für drei aufgehängte Taschen!

Fiese Tricks im Urlaubsparadies

Doch das ist nur der Anfang: Restaurants verlangen "Service Charge" für nicht bestellte Brotkörbe oder bessere Tische, wie "Bild" berichtet. Andere fordern Mindestverzehr, wodurch ein Kaffee plötzlich 20 Euro kostet. In Andalusien zahlen Sie extra für Tische mit Aussicht, während auf Mallorca sogar 2 Euro Strafe fällig werden – wenn Sie KEINE Vorspeise bestellen, wie ein Bericht der Zeitung "Ultima Hora" zeigt.