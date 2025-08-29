Dolce Vita in Wien: VIPs feiern ‚La Notte Italiana‘ in der L’Osteria

Prominente Italien-Fans feierten gemeinsam mit L'Osteria-Chefin Klara Maria Heinritzi eine feurige Nacht in Wien.

Ein Hauch von Italien Mittwochabend über die L’Osteria an der Wirtschaftsuniversität Wien: Denn hier wurde gemeinsam mit STYLE UP YOUR LIFE! die "La Notte Italiana" gefeiert – und zahlreiche VIPs sowie Italo-Fans folgten der Einladung von Adi Weiss und Michael Lameraner.

Bei Antipasti, Pasta und original italienischen Drinks kam sofort Urlaubsstimmung auf. Für musikalische Glanzmomente sorgte Sängerin Sabrina Kreutzberger, die mit den größten Italo-Hits für ausgelassene Stimmung sorgte. Richtig heiß wurde es um 20:30 Uhr, als die spektakuläre Daidalos Feuershow den Himmel über Wien erleuchtete.

Dennis Lodi, Maria Klara Heinritzi und Tara Tabitha. © Monika Fellner

„Die L’Osteria steht für italienische Lebensfreude & Gastfreundschaft und ich freue mich, dass mein Team mit unserer ersten ‚La Notte Italiana‘ genau das vermitteln konnte“, schwärmte Gastgeberin Maria Klara Heinritzi.

Clemens Trischler und Andrea Händler. © Monika Fellner

Star-Aufgebot in Wien

Besonders die Promi-Dichte sorgte für Aufsehen. Bruce Darnell ließ sich das Event nicht entgehen und schwärmte: „Das L’Osteria Sommerfest ist für mich echtes Dolce Vita – wie zu Freunden nach Hause kommen.“ Auch die Model-Schwestern Amelina & Paulina Schulz, Töchter von Box-Legende Axel Schulz, reisten mit Mama Patricia an: „Wir sind absolute Italo-Fans – von der Eleganz bis zum Essen, einfach alles!“

Kathi Stumpf und Alex Beza. © Monika Fellner

Darüber hinaus genossen zahlreiche weitere bekannte Gesichter den Abend: Sängerin Virginia Ernst ließ sich kulinarisch verwöhnen, Kabarettistin Andrea Händler plauderte mit Schauspieler und Autor Michael Schottenberg, während auch Gabriel Barylli und Sylvia Leifheit die italienische Lebensfreude feierten. Mitten im Geschehen zeigte sich außerdem Mister Roman Schindler, Dancing Star Conny Kreuter, Moderatorin Sylvia Graf und Society Lady Kathi Stumpf.