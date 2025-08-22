Alles zu oe24VIP
Aufbauarbeiten

Strauss-Jahr: "Cagliostro"-Zelt lockt VIPs zum Wiener Heumarkt

22.08.25, 10:17
Ikonisches Grand Chapiteau öffnet ab 10. September für "Cagliostro - Johann Strauss im Zirkuszelt" die Türen - Michael Ludwig 

Für ein weiteres großes Spektakel im "Strauss-Jahr" ist die Festung errichtet: Am Donnerstag wurde am Wiener Heumarkt das große Zelt des legendären Circus-Theaters Roncalli aufgezogen. Es steht für die ab 10. September gezeigte Weltpremiere "Cagliostro - Johann Strauss im Zirkuszelt" bereit.

Mit dabei beim symbolträchtigen Moment des Zeltaufbaus waren Wiens Bürgermeister Dr. Michael Ludwig, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft Veronica Kaup-Hasler, Johann Strauss 2025 Wien Intendant Roland Geyer, Erfolgsautor Thomas Brezina, Komponist und Arrangeur Johnny Bertl sowie Patrick Philadelphia, Geschäftsführer des Circus-Theater Roncalli. 

 


Musikspektakel im September

Als Ausgangspunkt für das Musikspektakel dienen Motive der heute unbekannten Johann-Strauss-Operette "Cagliostro in Wien", die vom Walzerkönig unmittelbar nach seinem Welterfolg "Die Fledermaus" 1875 uraufgeführt wurde. Die nun von Autor Thomas Brezina neu interpretierte und musikalisch von Komponist Johnny Bertl arrangierte Operette zwischen Theater, Pop und Zirkuswelt sei "unser größtes und anspruchsvollstes Vorhaben" im Festivalprogramm - "ein Projekt, das generationenübergreifend wirkt und die Offenheit wie Vielfalt der Wiener Kultur besonders sichtbar macht", so Roland Geyer, Intendant von "Johann Strauss 2025 Wien", in einer Aussendung. Der Wiener Eislauf-Verein am Heumarkt dient bis zum 28. September als Bühne für das musikalische Erlebnisevent.

