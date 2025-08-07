Alles zu oe24VIP
Netrebko, Reuter, Leopold
Vom Jetset zur Zeltpanne – Promis posten aus dem Sommerurlaub

07.08.25, 10:56
Die heimischen VIPs genießen eine Auszeit - einige sind ausgeflogen, andere machten Outdoor-Urlaub im Regen - doch im Herzen tragen alle die Sonne mit sich. 

Sommer, Sonne, VIP-Feeling! Während ganz Österreich unter wechselhaftem Wetter stöhnt, genießen viele heimische Promis ihren Sommerurlaub an den schönsten Hotspots Europas – und nehmen ihre Follower gleich mit.

Opern-Diva Anna Netrebko (52) zeigt sich entspannt auf Mallorca. In luftigen Sommerkleidern flaniert sie durch Palma – mediterraner Glamour trifft Instagram-Ästhetik. Die Sonne scheint, das Lächeln sitzt – Netrebko urlaubt stilvoll.

 


 

Ebenfalls im Urlaubsmodus: Mode-Expertin Martina Reuter, die auf Ibiza nicht nur traumhafte Kulissen genießt, sondern auch ihren neuen Traumkörper präsentiert. „Für diese Fotos habe ich das letzte Jahr hart trainiert – Disziplin ist das Zauberwort“, schreibt sie stolz unter ihre Bikini-Schnappschüsse. Model Nadine Leopold gönnt sich ebenfalls sonnige Auszeit – sie lässt sich den Wind an den schönsten Stränden um die Nase wehen und zeigt sich elegant im Cutout-Dress mit Meerblick.

 


 

Heimaturlaub

Doch nicht alle zieht es in die Ferne: Manche Promis bleiben heuer ganz bewusst in Österreich. Model Patricia Kaiser verbringt ihren Urlaub am See – allerdings mit kleinen Pannen. „Eistee gegen heißen Tee getauscht, die Sonne macht gerade Pause und das Zelt hat leider auch Wasser abbekommen“, schreibt sie mit Humor. Wichtig sei aber: „Sonne im Herzen“ – ganz nach dem Motto: Urlaub ist, was man draus macht.

 


 

Auch das Verlegerpaar Ekaterina und Christian Mucha urlaubt derzeit am Wörthersee. Zwischen Seepromenade und Society-Dinner genießt das Paar entspannte Sommertage in Kärnten – mit Aussicht auf Wetterbesserung am Wochenende.

Ob auf den Balearen, an heimischen Seen oder zwischen Palmen: Unsere Promis zeigen, wie vielfältig der Sommer 2025 sein kann – stylisch, sportlich und mit ganz viel Urlaubsflair.

