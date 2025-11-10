Alles zu oe24VIP
Endlich! DIESE Whatsapp-Neuerung ist ein Segen für alle Apple-Nutzer
© whatsapp/getty

MediaHub

10.11.25, 13:30
Viele kennen das Problem: In WhatsApp etwas suchen, das vor Wochen oder Monaten geschickt wurde, kann viel Zeit kosten. Nun arbeitet WhatsApp an einer neuen Funktion, die dieses Problem lösen soll. 

Die Funktion trägt den Namen MediaHub und wird derzeit nach und nach für Geräte am Computer freigegeben.

Neuer Bereich für Fotos, Videos und Dateien

Der MediaHub sammelt alle gesendeten und empfangenen Medien an einem Ort. Laut der Seite WABetaInfo, die auf Neuigkeiten rund um Messenger-Dienste spezialisiert ist, taucht der Bereich aktuell zuerst bei Nutzerinnen und Nutzern von Apple-Computern auf. Dort kann man über eine Leiste an der Seite direkt auf alle zuletzt verschickten Fotos, Videos und Dokumente zugreifen.

Schluss mit dem langen Suchen in Chats

Bisher musste man einzelne Chats durchsehen, um Dateien wiederzufinden. Das kostete oft viel Zeit. Mit dem MediaHub wird das einfacher: Ein Klick – und alle Dateien des eigenen Kontos stehen übersichtlich zur Verfügung. Zusätzlich kann man mit einer Suchfunktion nach Absender, Datum oder kurzen Texten, die beim Versenden mitgegeben wurden, filtern.

Praktische Funktionen zum Ordnen und Löschen

Der MediaHub unterstützt die Auswahl mehrerer Dateien gleichzeitig. Dadurch kann man viele Dateien auf einmal löschen oder an andere weiterleiten. Außerdem ist es möglich, Dateien nach Größe oder Datum zu sortieren. Das hilft, wenn man Speicherplatz frei machen möchte. Die Darstellung erfolgt in einer Ansicht mit kleinen Vorschauen, und Fotos sowie Videos lassen sich mit einem Klick größer anzeigen.

 

Der neue Bereich wird derzeit für die Web-Version und die App für Apple-Computer verteilt. Wann die Version für Windows folgt, steht noch nicht fest. Klar ist jedoch: WhatsApp wird am Computer übersichtlicher und einfacher zu bedienen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

