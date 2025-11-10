Testbericht zum Google Pixel 10 Pro Fold: Ein hochwertiges Arbeitstier

In diesem Artikel geht es um das Google Pixel 10 Pro Fold. Wir haben uns im OE24-Test angesehen, wie es sich in der Praxis verhält und welche Punkte dabei besonders gut auffallen.

Lesen Sie auch:

Ersteindruck: Tolle Verarbeitung

In geschlossenem Zustand, und mit einem Gewicht von 258 Gramm, wirkt es definitiv sofort etwas dicker, und im Vergleich zu vielen anderen aktuellen Geräten auch leider etwas schwer. Das äußere Display ist 6,4 Zoll groß mit 2.364 x 1.080 Pixeln. Wenn man das Telefon öffnet, erhält man ein fast quadratisches Display mit 8 Zoll und 2.152 x 2.076 Pixeln.

Beide Displays sind OLED und arbeiten mit 120 Hz, was flüssige Bewegungen erlaubt. Das Gerät wirkt sehr gut verarbeitet und durchdacht. Das öffnen und schließen des Folds fühlt sich gut und natürlich an. Insgesamt macht das Smartphone einen rundum hochwertigen Eindruck. Vor allem das Scharnier des Folds zeigt, dass sich Google zum Thema Langlebigkeit wirklich etwas überlegt hat.

Das Pixel 10 Pro Fold im Alltagstest

Der große Vorteil de Folds liegt hier klar im aufgeklappten Zustand. Durch den großen Bildschirm lassen sich Apps mit mehr Übersicht verwenden. Besonders praktisch ist das für Arbeitssoftware oder wenn es dann doch Übersichtlicher sein soll wenn beispielsweise zwei Apps nebeneinander genutzt werden müssen. Das funktioniert zwar größtenteils gut, wirkt aber an manchen Stellen leider doch nicht immer ganz sauber. Manche Apps wirken, als seien sie dafür nicht richtig angepasst. Andere Hersteller haben diese Funktion etwas besser gelöst, hier könnte Google aber sicherlich problemlos mit einem Software-Update nachbessern.

Tolle Verarbeitung und hochwertiges Scharnier – das Pixel 10 Pro Fold wirkt robust und durchdacht. © Google

Ein großer Positiv-Punkt: Dank IP68-Zertifizierung kann das Gerät Wasser und Staub standhalten, und das gleich gut, wie es bei non-foldable Smartphones typischerweise der Fall ist. Das Pixel 10 Pro Fold ist damit auch das erste Foldable überhaupt seiner Art, das mit jenem Schutz kommt.

Technische Details & Leistung

Das Pixel 10 Pro Fold besitzt 16 GB Arbeitsspeicher, was in unserem Test auf alle Fälle ausreichend war. Die Varianten mit Speicherplatz beginnen bei 256 GB, dazu gibt es 512 GB und 1.024 GB. Die Preise starten bei 1.899 Euro und gehen, je nach Händler, bis zu stattlichen 2.029 Euro. Es unterstützt Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 und 5G. Der Anschluss über USB kann Daten mit 5 Gbit/s übertragen. Das Gerät kann per USB mit Strom versorgt werden (30 W) oder drahtlos über Qi2 (15 W).

Fünf Kameras mit natürlicher Farbwiedergabe – solide Ergebnisse, auch wenn die Fotoqualität nicht ganz das High-End-Niveau erreicht. © Google

Im Gerät arbeitet der Tensor G5. Dieser Chip erreicht leider nicht die Geschwindigkeit anderer Top-Chips. Im normalen Betrieb merkt man das kaum. Erst bei sehr intensiver App-Nutzung bemerkt man, dass die Leistung etwas geringer ist. Sie erinnert an aktuelle Geräte der mittleren Preisklasse (rund 500 bis 600 Euro) oder an teure Geräte, die schon ein paar Jahre alt sind. Google sagt, dass das Gerät sieben Jahre lang System- und Sicherheitsupdates erhält.

Kamera: Leider mehr Flop als Top

Insgesamt gibt es fünf Kameras. Zwei davon sind für Selbstaufnahmen (eine innen, eine außen) mit jeweils 10 MP.

Auf der Rückseite gibt es:

Hauptkamera: 48 MP

Telekamera: 10,8 MP

Ultraweitwinkelkamera: 10,5 MP

Die Qualität ist gut, die Fotos wirken natürlich. Allerdings hätten wir bei diesem Preis doch etwas mehr erwartet. Vor allem andere Geräte von Google, die sich nicht aufklappen lassen, besitzen bessere Sensoren. Nahaufnahmen von Blumen wirken manchmal nicht ganz sauber. Die Kamers richten sich hier sogar eher an die Standardversion, also das Pixel 10.

Finales Fazit

Das Google Pixel 10 Pro Fold eignet sich vor allem für Menschen, die ein Gerät für Arbeitssituationen suchen, in denen ein größerer Bildschirm ohne zusätzliches Tablet hilfreich ist. Vor allem Nutzer die gerne Multitasking betreiben wird das Gerät einen großen Nutzen bieten. Wer doch eher ein Foto-Enthusiast ist sollte eindeutig zum Kamera-Ass Pixel 10 Pro XL greifen. Dafür bietet das Gerät aber eindeutig gute Funktionen. Allerdings ist es auch größer und schwerer als viele andere aktuelle Telefone. Die Kamera ist solide, aber leider nicht herausragend. Der Chip ist in Ordnung, aber stößt selten aber doch auch an seine Grenzen. Der Einstiegspreis von rund 1.900 Euro ist hoch und daher richtet sich das Gerät eher an Personen, die wirklich genau diesen Nutzen im Alltag benötigen.