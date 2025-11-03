Google Pixel Buds 2a: Echte Alltags-Allrounder

Google bringt mit den Pixel Buds 2a neue Hörer auf den Markt, die sich an Menschen richten, die Musik unterwegs hören oder bei Sportübungen nicht auf Kabel angewiesen sein möchten.

Sie bieten vieles, was man im Alltag gut nutzen kann, bleiben aber unter dem hohen Anspruch, den Google selbst mit dem teureren Modell vorgibt. Alle Infos im OE24-Test

Kompakte Form und sehr gutes Etui

Die Pixel Buds 2a fallen durch ihre sehr kleine Größe auf. Beide Hörer sind leicht und drücken auch nach längerer Zeit nicht. Das Etui ist ebenfalls klein und lässt sich sogar in sehr kleine Taschen stecken, auch in die kleine Tasche einer Jeans. Der Deckel könnte ein wenig fester schließen, aber das hat im Alltag keine Auswirkung. Alles in allem wirkt alles hochwertig und sehr gut verarbeitet.

Bequemer Halt durch zusätzliche Stütze

Die Hörer haben eine kleine Gummilasche, die hilft, sie im Ohr stabil zu halten. Das ist ein richtig guter Einfall von Google. Beim ersten Tragen muss man kurz ausprobieren, wie man sie eindreht, damit sie gut sitzen – aber danach hat man Ruhe. Google war auch so nett eine Anleitung beizulegen wie die Buds zuerst ins Ohr eingesetzt, und dann gedreht werden.

12/ Pixel Buds 2a: First A-series with ANC, Tensor A1 chip, 20-hour total battery. $129. Premium features at budget price.pic.twitter.com/Xm3rhlbsKu — Marry claire (@Marryclaire_AI) November 2, 2025

Beim Training, beim schnellen Gehen oder beim Hinlegen im Bett bleiben sie an ihrem Platz. Google legt hier auch vier Paar Aufsätze in verschiedenen Größen bei.

Geräuschunterdrückung mit Licht und Schatten

Die Pixel Buds 2a können Umgebungsgeräusche dämpfen. Geräusche wie das Surren von Haushaltsgeräten werden gut abgeschwächt. Stimmen direkt neben einem bleiben jedoch leider hörbar, und das auch leider merklich. Wer also laut vor allem sprechende Menschen im Bus oder Zug ausblenden möchte, bekommt das mit diesen Hörern nicht wirklich vollständig hin. Eine automatische Erkennung von Gesprächen hat sich Google für das teurere Modell aufgehoben. Hier muss man selbst den Modus wechseln, wenn man mit jemandem reden möchte. In der Praxis ist das aber leicht machbar.

Sehr positiv: Austauschbarer Akku

Die Laufzeit beträgt etwa sieben Stunden mit aktiver Geräuschdämpfung und rund elf Stunden ohne. Das Etui erhöht die Laufzeit auf etwa 20 Stunden. Sehr gut ist, dass der Akku der Hörer leicht ausgetauscht werden kann. Das ist bei vielen anderen Geräten nicht möglich und verlängert die Nutzungsdauer deutlich.

Klang, Software und Bedienung

Der große Pluspunkt ist der sehr saubere und angenehme Klang. Egal ob Höhen oder Tiefen, die Pixel Buds 2a haben hier einen rundum schönen Sound. Räumliche Klangdarstellung ist möglich, aber ohne Kopfverfolgung – das ist aber kein großer Nachteil, da diese Funktion bei vielen Herstellern kaum spürbare Vorteile bringt. Die Verbindung mit einem Smartphone funktioniert Kinderleicht. Einstellungen für Klang, Steuerung und Sitztest sind direkt im System eingebaut. Die Hörer können gleichzeitig mit zwei Geräten verbunden sein, und sie wechseln automatisch, wenn z. B. ein Anruf eingeht, während man auf einem Tablet ein Video ansieht. Rundum bringen die Pixel Buds 2a alles mit, was man braucht. Im Alltag sind, abgesehen von der leider nicht optimalen Geräuschunterdrückung, eine zuverlässige Wahl für Musikliebhaber.