Mehrere Sicherheitslücken! Nutzer DIESES Browser sollten jetzt rasch updaten

Immer wieder kommt es vor, dass Programme verbessert werden müssen, um Computer und Smartphones vor Angriffen zu schützen.

Auch Google hat nun erneut Änderungen an seinem Chrome-Browser vorgenommen, die Nutzer rasch installieren sollten.

Grund für die Aktualisierung

Google hat mit einem schnellen Update mehrere schwerwiegende Schwachstellen im Chrome-Browser behoben. Diese Fehler betrafen verschiedene Geräte, darunter Android-Handys, Windows-Computer, macOS-Rechner und Linux-Systeme.

Chrome erhält Anpassungen für mehr digitalen Schutz. © getty

Besonders wichtig ist die Schwachstelle mit der Kennung CVE-2025-12725. Ein anonymer Fachmann hatte am 9. September einen Fehler in der Technik entdeckt, die für die Darstellung von 3D-Grafiken auf Webseiten genutzt wird. Durch diesen Fehler war es möglich, dass Fremde über das Internet eigenen schädlichen Code einschleusen und ausführen konnten. Das bedeutet, dass ein Gerät ohne Wissen des Nutzers kontrolliert werden konnte. Da dies ein schwerwiegender Eingriff wäre, wurden rasch passende Anpassungen entwickelt. Genauere technische Angaben hält Google zurück, um Missbrauch zu vermeiden.

Weitere behobene Schwachstellen

Neben dem oben genannten Problem wurden noch zwei weitere große Fehler beseitigt:

Ein Fehler in der JavaScript-Verarbeitung (Kennung CVE-2025-12727), der durch eine fehlerhafte Umsetzung entstanden ist.

Eine Schwachstelle im System, das für die Darstellung des Programms zuständig ist (Kennung CVE-2025-12726). Diese konnte dazu führen, dass Nutzer leichter auf gefälschte Internetseiten geleitet werden.

Zusätzlich wurden zwei weitere Fehler im Bereich der Adress- und Suchleiste behoben.

Diese Version sollte installiert sein

Windows: Version 142.0.7444.134 oder 142.0.7444.135

Android, macOS und Linux: Version 142.0.7444.134

iOS (Apple-Geräte): Dort wurde das Update bereits am 4. November verteilt, Version 142.0.7444.128

Die Aktualisierung wird wie üblich über den integrierten Update-Mechanismus des Browsers angeboten. Wer Chrome nutzt, sollte jetzt prüfen, ob die neue Version schon installiert ist. Falls nicht, sollte die Aktualisierung schnell nachgeholt werden. Dies senkt die Gefahr, dass Fremde auf das Gerät zugreifen können.