Foo Fighters rocken das Happel Stadion

Am 3. Juli bebt Wien. Die Foo Fightes zünden nach 11-jährige Österreich-Pause die neue Hit-Show „Take Cover“ im Happel Stadion

Nach Linkin Park (9.Juni), Helene Fischer (11.Juli) und den Toten Hosen (12. September) ist jetzt der nächste Konzert-Hit im Happel Stadion fixiert: am 3. Juli zünden die Foo Fighters ihr heißersehntes Österreich-Comeback. Unter dem Motto „Yes! Live! Vienna, you will not want to miss this!” hat man beim ersten Austro-Stopp seit 11Jahren auch die Idels und Fat Dog mit dabei.

Die Tickets für den Konzert-Leckerbissen der „Take Cover Tour“ rund um 32-Millionen-fach verkaufte Foo Fighters Hymnen wie „My Hero“, „Times Like These“, „oder „Best Of You“ gibt’s ab Freitag 14. November um 10 Uhr bei oeticket und ticket24.at

Nach dem Tod von Schlagzeuger Taylor Hawkins (2002) und einer Tour mit Josh Freese gibt dabei nun Ilan Rubin , der ehemalige Tour-Drummer der Nine Inch Nails, den Ton vor.