Johannes JJ Pietsch gewinnt den Song Contest
© EBU/Corinne Cumming

ESC-Hammer

Song Contest in Wien: Das ist der geheime Fahrplan

Von
07.11.25, 13:59
Israel Entscheidung im Dezember, Tickets ab Jänner großes Eröffnungs-Spektakel am 10 Mai. oe24 verrät den geheimen Countdown zum Song Contest in der Stadthalle.  

Am 16. Mai steigt das große Song Contest Finale in Wien. Doch schon jetzt, also 189 Tage vorher, wirft das Wettsingen zum 70. ESC-Jubiläum in der Stadthalle große Schatten voraus. Mit Victoria Swarovski, Andi Knoll und Jedermann-Schauspieler Philipp Hochmair dürfte der ORF bereits sein Moderations-Trio für die 3 großen TV-Shows rund um die zwei Quali-Runden (12. und 14. Mai) sowie das Grande Finale bereits gefunden haben.

Song Contest in Wien: Das ist der geheime Fahrplan
© Getty Images

Song Contest in Wien: Das ist der geheime Fahrplan
© ORF

Song Contest in Wien: Das ist der geheime Fahrplan
© Getty Images


Dazu steht mit der heißen Zypriotin Antigoni auch schon die allererste Starterin für den Wiener Song Contest fest. Gegen wie viele Kandidaten sie letztendlich antreten muss, wird erst am 5. Dezember spruchreif. Da gibt’s nach den ewigen Diskussionen um Israel und der Boykott-Drohung von u.a. Spanien, Irland oder den Niederlanden die große EBU-Abstimmung. Die Teilnahem muss dann bis Mitte Dezember bestätigt werden. Zeitgleich will auch der ORF das Moderations-Trio verraten und das Ticket-Prozedere.

Song Contest in Wien: Das ist der geheime Fahrplan
© Instagram

Antigoni (o.) singt für Zypern. Israel-Start wird im Dezember geklärt. 

Song Contest in Wien: Das ist der geheime Fahrplan
© Getty Images

Der Vorverkauf für die insgesamt 9 ESC-Shows in der Stadthalle soll dann Anfang Jänner starten. Ende Jänner gibt’s die Auslosung der Semi-Finali und am 26. Februar wird bei der großen ORF-Show „Wer singt für Österreich? “ unter der Moderation von Alice Tumler und Cesár Sampson unser Kandidat ermittelt.

Song Contest in Wien: Das ist der geheime Fahrplan
© ORF

Song Contest in Wien: Das ist der geheime Fahrplan
© zeidler
 

Ab 30. März beginnen die Aufbauarbeiten in der Stadthalle, Ende April steigen dann die ersten Proben und am 10. Mai wird der 70. Song Contest dann mit dem großen Turquise Carpet Event offiziell eröffnet.

Song Contest in Wien: Das ist der geheime Fahrplan
© Christian Stemper

JJ gewinnt den Song Contest: Jubel & Anspannung im Green Room
© EBU/Corinne Cumming

Beim Finale am 16. Mai heißt es dann für bis zu 180 Millionen TV-Zuseher wieder besonders lange zittern. Heuer durfte unser JJ ja erst nach 3 Stunden und 59 Minuten (!) über seinen Sieg jubeln.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

