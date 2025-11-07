Nach ESC-Wirbel: Endlich neuer Wien-Termin für Kelly

Der Song Contest kickt Michael Patrick aus der Stadthalle. Das für 30.April geplante Konzert wurde endlich abgesagt. Als Ersatz kommt Kelly am 31. Juli in die METAStadt. Ab Montag gibt’s die Tickets.

„Die Veranstalter sind gerade dabei mit der Wiener Stadthalle eine Lösung zu finden, die bald bekannt gegeben wird. Ich bin auf jeden Fall nächstes Jahr in Österreich auf Tour. Das nimmt mir jetzt keiner, auch nicht der ESC.“ Im oe24-Interview hatte es Michael Patrick Kelly nach monatelanger Fan-Aufregung bereits versprochen, jetzt ist es endlich fix. Das für 3. April geplante Konzert in der Wiener Stadthalle fällt aus. Dafür zündet Kelly seine neue Hit-Show „Traces“ jetzt am 31. Juli in der METAStadt.

Aufatmen für tausende Fans. Nach dem größten Konzert-Aufreger des Jahres. Denn seit spätestens 18. September war es fix, dass die für 30. April von Kelly gebuchte Stadthalle da bereits vom ORF für die Vorbereitungen zum Song Contest gebraucht wird. Trotzdem wurden sogar noch bis zum 6. November (!) auf oeticket, Wien Ticket und auch bei der Stadthalle weiterhin Karten verkauft. Eine Farce! Die auch die Fans toben ließ „Machts lieber mal an neuen Termin weil wegen ESC hält der 30.4 leider ned,“ hieß es etwa auf der Veranstaltungsseite auf Facebook.

© Aracadia Music

© Sony Music



Jetzt gibt’s ein Happy End. Bereits gekaufte Tickets für das abgesagte Konzert in der Wiener Stadthalle werden an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückerstattet. Der Vorverkauf für die Hit-Show in der METAStadt startet am Montag, 10.November um 11 Uhr.

© Getty Images

Michael Patrick Kelly bedankt sich bei allen Fans für ihr Verständnis für die notwendige Änderung und ihre Treue. „Es tut mir von Herzen leid für alle, die sich auf das Wiener Stadthallen-Konzert gefreut haben. Umso schöner ist es, dass ich nun die Möglichkeit habe, im Sommer ein Open-Air-Konzert in der METAStadt zu spielen – mit einer ganz besonderen Atmosphäre in einer der schönsten Open-Air-Locations Wiens. Ich kann es kaum erwarten, mit euch dort gemeinsam zu feiern!“