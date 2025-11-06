Zypern versext den Song Contest in Wien!

Im Mai steigt der 70. Song Contest in Wien. Schon jetzt ist die erste Kandidatin fix.Zypern schickt mit Antigoni eine wahre Sex-Sirene zum ESC.

Der Wiener Song Contest hat seine erste Teilnehmerin! Die heiße Sängerin Antigoni wird im Mai nächsten Jahres in Wien für Zypern singen. Der zypriotische Sender CyBC hatte am Donnerstag, den 6. November, diese aufregende Neuigkeit verkündet. Antigoni wurde intern vom Sender ausgewählt.

© Instagram

© Instagram

Antigoni Buxton ist eine britisch-zyprische Sängerin und Songwriterin aus Nordlondon. Sie ist die Tochter der griechisch-zyprischen Fernsehmoderatorin und Köchin Tonia Buxton und wuchs umgeben von britischer und zyprischer Kultur auf. Mit Anfang zwanzig unterschrieb sie einen Vertrag bei Island Records und entwickelte ihren eigenen Sound – eine Mischung aus Pop und R&B mit mediterranen Einflüssen und griechischen Instrumenten.

© Instagram

© Instagram

Einem breiteren Publikum wurde sie 2022 durch ihre Teilnahme an der britischen Reality-Show „Love Island“ bekannt, was ihre Popularität in Großbritannien und Zypern steigerte. Trotz ihrer Fernsehpräsenz konzentriert sie sich weiterhin auf ihre Musikkarriere. Und auf heiße Fotos. Auf Instagram zeigt sich gerne leicht bekleidet. Nicht nur das lässt die Vorfreude auf den ESC, wo Antigoni am 12. oder 14. Mai in die Quali muss, steigen.