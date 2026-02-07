Ex-Briten-Premier hatte Dreier mit Ghislaine Maxwell

Im Zuge der neuesten Epstein-Enthüllungen lässt Royals-Experte Andrew Lownie eine weitere Bombe platzen.

Andrew Lownie ist ein bekannter britischer Biograf und Historiker, der durch seine Recherchen über das britische Königshaus bekannt wurde. Im Vorjahr veröffentlichte er das Enthüllungsbuch „Entitled: The Rise and Fall of the House of York“, das sich auf das Leben von Prinz Andrew und Sarah Ferguson konzentriert. Lownie behauptet darin, dass die Verbindung zwischen Prinz Andrew und dem Jeffrey Epstein tiefer, früher und andauernder war als bisher bekannt war.

Im Podcast „Deep Dive“ der Daily Mail über die neuesten Epstein-Enthüllungen ließ Lownie nun eine weitere Bombe fallen. „Ich habe viel Gerede über Dreier gehört – darunter auch über einen Dreier zwischen Ghislaine und einem britischen Premierminister“, so der Historiker. Um welchen ehemaligen Premier es sich handelt, wollte Lownie aber nicht verraten.

© Getty

"Noch viel mehr über Andrew"

An anderer Stelle des Podcasts behauptete Lownie, dass die Öffentlichkeit noch immer vieles über Andrews Aktivitäten mit Epstein nicht wisse. Er erklärte, dass Kreise innerhalb des Buckingham-Palasts und der Regierung den ehemaligen Herzog von York „unterstützt und begünstigt“ hätten, indem sie sein Verhalten gedeckt hätten.

© U.S. Department of Justice

„Wir haben noch viel mehr über Andrew“, sagte Lownie. „Ich denke, wir werden auch feststellen, dass er weit stärker unterstützt und geschützt wurde, als uns bislang bewusst ist. Das wird sich weiter öffnen, und weitere Namen werden ins Spiel kommen.“