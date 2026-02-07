Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Epstein Maxwell
© Getty

Historiker behauptet

Ex-Briten-Premier hatte Dreier mit Ghislaine Maxwell

07.02.26, 09:37
Teilen

Im Zuge der neuesten Epstein-Enthüllungen lässt Royals-Experte Andrew Lownie eine weitere Bombe platzen. 

Andrew Lownie ist ein bekannter britischer Biograf und Historiker, der durch seine Recherchen über das britische Königshaus bekannt wurde. Im Vorjahr veröffentlichte er das Enthüllungsbuch „Entitled: The Rise and Fall of the House of York“, das sich auf das Leben von Prinz Andrew und Sarah Ferguson konzentriert. Lownie behauptet darin, dass die Verbindung zwischen Prinz Andrew und dem Jeffrey Epstein tiefer, früher und andauernder war als bisher bekannt war.

Im Podcast „Deep Dive“ der Daily Mail über die neuesten Epstein-Enthüllungen ließ Lownie nun eine weitere Bombe fallen. „Ich habe viel Gerede über Dreier gehört – darunter auch über einen Dreier zwischen Ghislaine und einem britischen Premierminister“, so der Historiker. Um welchen ehemaligen Premier es sich handelt, wollte Lownie aber nicht verraten.

Andrew Lownie
© Getty

"Noch viel mehr über Andrew"

An anderer Stelle des Podcasts behauptete Lownie, dass die Öffentlichkeit noch immer vieles über Andrews Aktivitäten mit Epstein nicht wisse. Er erklärte, dass Kreise innerhalb des Buckingham-Palasts und der Regierung den ehemaligen Herzog von York „unterstützt und begünstigt“ hätten, indem sie sein Verhalten gedeckt hätten.

Andrew
© U.S. Department of Justice

„Wir haben noch viel mehr über Andrew“, sagte Lownie. „Ich denke, wir werden auch feststellen, dass er weit stärker unterstützt und geschützt wurde, als uns bislang bewusst ist. Das wird sich weiter öffnen, und weitere Namen werden ins Spiel kommen.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen