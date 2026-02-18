„GOAT“: Ziegenbock wird im Kino zur Sportskanone

Mit dem Trickfilm „GOAT - Bock auf große Sprünge“ startet diese Woche der aktuelle Nummer-eins-Hit aus den USA in unseren Kinos. Ziegenbock Will mischt dabei den en kontaktintensiver Hochleistungssport Roarball auf.

Christiano Ronaldo, Lionel Messi, Michael Jordan, Ayrton Senna oder Muhammad Ali? Sie alle werden oft genannt, wenn es um den „G.O.A.T“ also den „Greatest of All Time“ (z.Dt der/die Größte aller Zeiten) geht. Jetzt kommt ein neuer Name dazu: Ziegenbock Will! Der will nämlich im Hochleistungssport Roarball, bei dem die schnellsten und furchterregendsten Tiere der Welt dominieren, durchstarten. Natürlich im Kino. Im sehenswerten Trickfilm „GOAT - Bock auf große Sprünge“, der ab Freitag Groß und Klein ins Kino lockt.

© Sony Pictures

© Sony Pictures

Die kleine Ziege Will hat einen großen Traum: Einmal für die Vineland Thorns, das Team seiner Heimatstadt, zu spielen. Und das im gefährlichen Hochleistungssport Roarball. Einer Mischung aus Basketball und extremem Rugby, die durch Hindernisse wie Lava oder Eis aufgefettet wird. Nachdem er den berühmten Spieler Mane Attraction mit einem viral gehenden Video bloßstellt, erhält er die Chance dem Profiteam beizutreten und muss sich zwischen Nilpferd Archie, Panther Jett, Komodowaran Modo, Giraffe Lenny oder Ostrich Olivia beweisen.

© Sony Pictures

© Sony Pictures

In einer herzergreifenden Helden-Story wächst er allen Unkenrufen zum Trotz vom Underdog zum Spieler der Herzen auf und kann somit beweisen, dass auch Kleine ganz groß rauskommen können. Auch an den Kinokassen: 27 Millionen Dollar am Startwochenende in den USA und dort seit Sonntag auch auf Platz 1 der Charts, noch vor dem prickelnden Blockbuster „Wuthering Heights“