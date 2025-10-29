Grönemeyer: Ticket-Run auf Unplugged-Hit in Wien

Am 19. Februar zündet Herbert Grönemeyer in der Wiener Stadthalle die atemberaubende 360-Grad-Unplugged-Show „mittendrin – akustisch“. Ab 10 Uhr gibt’s die Tickets.

„Mein Verhältnis zu Österreich ist wie eine Liebesbeziehung zu einer Traumfrau, bei der man sich dachte, dass man keine Chance hat und dann doch bei ihr landen konnte.“ Seit 1984 rockt sich Herbert Grönemeyer hierzulande in alle Herzen. Beim Debüt im Wiener Metropol noch mit Sprachproblemen („Man rief mir „Leiwand“ zu. Ich dachte das wäre eine Beleidigung!“) doch nun längst mit einer eigenen Österreich-Hymne: „Ich hab dich lieb“: „Das spiele ich nur bei euch. Das ist unser ganz spezielles Freundschaftslied!“

Am 19. Februar ertönt es endlich wieder in Wien. Da gastiert „Gröni“ mit der im 360-Grad-Rundumsetting inszenierten Unplugged-Show „mittendrin – akustisch“ in der Wiener Stadthalle. Seinem „2. Wohnzimmer“. Das ist ja sein bereits 13. Stadthallen Konzert. Die Tickets für den Konzert-Hit, wo er neben seinen berühmten Balladen wie „Halt Mich“, „Demo“ und „Flugzeuge im Bauch“ natürlich auch rockigere Töne a‘la „Alkohol“, „Männer“ oder „Mambo“ anstimmt, gibt’s ab heute Mittwoch, um 10 Uhr bei oeticket und ticket24.at

Als Einstimmung zu seinem bereits 63. Österreich-Konzert hat Grönemeyer gerade eben das neue Album „Unplugged 2 - Von allem anders“ veröffentlicht. Die Zugabe zum 1995er Werk „Unplugged Herbert“, für das er ja als Erster nicht englischsprachiger Künstler zu „MTV Unplugged“ geladen wurde, mit 23 brandneuen Akustik-Versionen. Auch von Klassikern wie „Der Weg“, „Zeit, dass sich was dreht“ oder „Mensch“. Allesamt Hits, die am 19. Februar auch bei der 360-Grad-Show „mittendrin – akustisch“ in der Wiener Stadthalle auf der Setlist stehen.