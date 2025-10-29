Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Musik
Grönemeyer: Ticket-Run auf Unplugged-Hit in Wien
© zeidler

Konzert-Wunder

Grönemeyer: Ticket-Run auf Unplugged-Hit in Wien

Von
29.10.25, 06:00
Teilen

Am 19. Februar zündet Herbert Grönemeyer in der Wiener Stadthalle die atemberaubende 360-Grad-Unplugged-Show „mittendrin – akustisch“. Ab 10 Uhr gibt’s die Tickets.  

„Mein Verhältnis zu Österreich ist wie eine Liebesbeziehung zu einer Traumfrau, bei der man sich dachte, dass man keine Chance hat und dann doch bei ihr landen konnte.“ Seit 1984 rockt sich Herbert Grönemeyer hierzulande in alle Herzen. Beim Debüt im Wiener Metropol noch mit Sprachproblemen („Man rief mir „Leiwand“ zu. Ich dachte das wäre eine Beleidigung!“) doch nun längst mit einer eigenen Österreich-Hymne: „Ich hab dich lieb“: „Das spiele ich nur bei euch. Das ist unser ganz spezielles Freundschaftslied!“

Grönemeyer: Ticket-Run auf Unplugged-Hit in Wien
© Getty Images

Grönemeyer: Ticket-Run auf Unplugged-Hit in Wien
© Show Connection

Grönemeyer: Ticket-Run auf Unplugged-Hit in Wien
© Facebook

Am 19. Februar ertönt es endlich wieder in Wien. Da gastiert „Gröni“ mit der im 360-Grad-Rundumsetting inszenierten Unplugged-Show „mittendrin – akustisch“ in der Wiener Stadthalle. Seinem „2. Wohnzimmer“. Das ist ja sein bereits 13. Stadthallen Konzert. Die Tickets für den Konzert-Hit, wo er neben seinen berühmten Balladen wie „Halt Mich“, „Demo“ und „Flugzeuge im Bauch“ natürlich auch rockigere Töne a‘la „Alkohol“, „Männer“ oder „Mambo“ anstimmt, gibt’s ab heute Mittwoch, um 10 Uhr bei oeticket und ticket24.at

Grönemeyer: Ticket-Run auf Unplugged-Hit in Wien
© Amazon

Als Einstimmung zu seinem bereits 63. Österreich-Konzert hat Grönemeyer gerade eben das neue Album „Unplugged 2 - Von allem anders“ veröffentlicht. Die Zugabe zum 1995er Werk „Unplugged Herbert“, für das er ja als Erster nicht englischsprachiger Künstler zu „MTV Unplugged“ geladen wurde, mit 23 brandneuen Akustik-Versionen. Auch von Klassikern wie „Der Weg“, „Zeit, dass sich was dreht“ oder „Mensch“. Allesamt Hits, die am 19. Februar auch bei der 360-Grad-Show „mittendrin – akustisch“ in der Wiener Stadthalle auf der Setlist stehen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden