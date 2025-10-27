Calum Scott ließ Wien mit Whitney ausflippen

Gender-Reveal Party, große Emotionen und ein Video-Duett mit der unsterblichen Whitney Houston. Calum Scott sorgte am Montag in Wien für Kreischalarm. 3.500 Fans im Gasometer feierten den „Voice“-Coach.

„Clock strikes upon the hour. And the sun begins to fade.“ Montag um 21.39 Uhr war es soweit. Mehr als 13 Jahre nach dem Whitney Houston tot in einer Hotelbadewanne aufgefunden wurde war die Pop-Queen doch wieder in Wien zu hören. Pop-Durchstarter Calum Scott lieferte für 3.500 Fans im ausverkauften Gasometer als 10. Song seiner sympathischen Wien-Show das Sensations-Duett „I Wanna Dance With Somebody“. Und Whitney wurde dazu auf einen Bühnenvorhang projiziert. Lachend, tanzend und singend. Ein absoluter Gänsehaut-Moment. Da bleib kein Auge trocken und fast kein Handy in der Hosentasche.

Das eindringliche Whitney-Duett als absolutes Highlight einer flotten Pop-Revue, mit der sich Scott vom Opener „God Knows“ bis zum Finale mit dem 2015 bei „Britain’s Got Talent“ erprobten Robyn-Cover „Dancing on My Own“ für durchaus Größeres empfahl. „Servus Wien“ begrüßte er die Fans dabei im lupenreinen Deutsch und dann gleich das Motto für einen gediegenen Konzertabend vorzugeben: „Wir werden heute singen, lachen, tanzen, weinen und dann wieder lachen!“

© Zeidler

Ein Mann ein Wort. Begleitet von formidabler sechs-köpfiger Band und vor den Augen seiner extra eingejetteten Mama („Sie sitzt irgendwo da oben.“) zog Scott in Wien alle Register der Emotionen. Auch mit dem von unzähligen Kerzen umrahmten Unplugged-Part „The Crying Corner“, bei dem der „Voice of Germany“ Coach die Tränen-Ballade „Gone“ seiner verstorbenen Oma widmete. „Sie würde heute ihren 93. Geburtstag feiern!“

© Zeidler

Mit „Peripheral Vision“ sowie dem Lost Frequencies Cover „Where Are You Now“ wurde das Tempo in Richtung Dancefloor erhöht dazu gab’s mit „One More Drink“ eine Country-Musik-Einlage samt Cowboyhut und vor „Mad“ für das Fan-Pärchen Anna und Simon sogar eine eigene „Gender Reveal Party“, bei der die Scheinwerfer letztendlich bei Blau stoppten. „Ihr bekommt einen Sohn,“ war Scott dabei mindestens so aufgeregt wie die zukünftigen Eltern.

© Zeidler

Nimmt man Kreischalarm des vorwiegend weiblichen und schmachtenden Publikums als Maßstab, dann dürften Hits wie „Roots“, „No Matter What“ oder „You Are The Reason“ wohl bald in der Stadthalle erklingen. Also dort wo Whitney Houston im Mai 2010 ihr letztes Österreich-Konzert gab.