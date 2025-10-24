Nach Konzert-Absagen: Ambros rockt jetzt im Trend-Sound

Dieses Wochenende fallen die Ambros-Konzerte in Wieselburg und Wimpassing wegen grippalen Infekt aus. Als Ersatz gibt's eine Austropop-Sensation: "Es Lebe der Zentralfriedhof" ertönt jetzt in neuen Trend-Remix von DJ Ostkurve

Musikalische Sensation made in Austria! Wolfgang Ambros ,der ja gerade wegen einem einen grippalen Infekt zwei Konzerte absagen musste, öffnet zum allerersten Mal in seiner Karriere sein Werk für eine Zusammenarbeit mit einem DJ. Damit schreibt der Künstler, der mit Klassikern wie „Schifoan“, „Zwickt’s mi“ und "Da Hofa" Musikgeschichte schrieb, erneut ein Stück österreichische Kulturgeschichte.

Kein Geringerer als DJ Ostkurve, einer der bekanntesten heimischen Produzenten (über 44 Mio. YouTube-Views), durfte dieses historische Projekt umsetzen udn leifert jetzt " „Es lebe der Zentralfriedhof“ " im neune Trend-Remix. „Dass jemals ein Song unter Wolfgang Ambros & DJ Ostkurve veröffentlicht wird, hätt’ ich mir nie zu träumen gewagt“, so Ostkurve. „Ambros ist für mich eine lebende Legende.“

Der Remix des ikonischen Songs bringt frischen Wind ins Original: moderne Beats, zeitgemäßer Sound – und doch bleibt der unverkennbare Wiener Schmäh erhalten.Ambros selbst zeigt sich erfreut: „Wenn’s g’macht wird mit Hirn und Herz – warum nicht? Der Zentralfriedhof lebt ja, wie ma sieht, weiter.“