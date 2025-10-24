Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Musik
Nach Konzert-Absagen: Ambros rockt jetzt im Trend-Sound
© zeidler

Paukenschlag

Nach Konzert-Absagen: Ambros rockt jetzt im Trend-Sound

Von
24.10.25, 10:54
Teilen

Dieses Wochenende fallen die Ambros-Konzerte in Wieselburg und Wimpassing wegen grippalen Infekt aus. Als Ersatz gibt's eine Austropop-Sensation: "Es Lebe der Zentralfriedhof"  ertönt jetzt in neuen Trend-Remix von DJ Ostkurve

Musikalische Sensation made in Austria! Wolfgang Ambros ,der ja gerade wegen einem  einen grippalen Infekt zwei Konzerte absagen musste, öffnet zum allerersten Mal in seiner Karriere sein Werk für eine Zusammenarbeit mit einem DJ. Damit schreibt der Künstler, der mit Klassikern wie „Schifoan“, „Zwickt’s mi“ und "Da Hofa" Musikgeschichte schrieb, erneut ein Stück österreichische Kulturgeschichte.

Nach Konzert-Absagen: Ambros rockt jetzt im Trend-Sound
© ARTIST BACKOFFICE

Kein Geringerer als DJ Ostkurve, einer der bekanntesten heimischen Produzenten (über 44 Mio. YouTube-Views), durfte dieses historische Projekt umsetzen udn leifert jetzt " „Es lebe der Zentralfriedhof“ " im neune Trend-Remix. „Dass jemals ein Song unter Wolfgang Ambros & DJ Ostkurve veröffentlicht wird, hätt’ ich mir nie zu träumen gewagt“, so Ostkurve. „Ambros ist für mich eine lebende Legende.“ 

Nach Konzert-Absagen: Ambros rockt jetzt im Trend-Sound
© zeidler

Der Remix des ikonischen Songs  bringt frischen Wind ins Original: moderne Beats, zeitgemäßer Sound – und doch bleibt der unverkennbare Wiener Schmäh erhalten.Ambros selbst zeigt sich erfreut: „Wenn’s g’macht wird mit Hirn und Herz – warum nicht? Der Zentralfriedhof lebt ja, wie ma sieht, weiter.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden