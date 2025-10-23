Sorge um Wolfgang Ambros: Konzerte abgesagt

Die Fans sind in Sorge um ihr Idol Wolfgang Ambros.

Der Austro-Pop-Star musste seine beiden nächsten Konzerte absagen.

Zwei Konzerte

Betroffen sind die Veranstaltungen in Wieselburg am morgigen Freitag, den 24. Oktober 2025, sowie das Konzert in Wimpassing am 26. Oktober 2025.

"Hartnäckige Grippe"

Der Grund: Wolfgang Ambros ist krank. Seine Frau schrieb in den Sozialen Netzwerken: "Es tut Wolfgang sehr leid. Aber er ist krank. Wolfgang hat leider einen grippalen Infekt mit allem, was dazugehört." Dazu postete sie ein Foto von Hustensaft und allem, was man braucht, um eine hartnäckige Grippe wieder loszuwerden.

Sie werden nachgeholt

Wolfgang Ambros sowie seine Frau hoffen auf eine baldige Genesung. Und für die Fans gibt es sozusagen Entwarnung. Die beiden Konzerte werden nämlich nachgeholt. Das Konzert in Wieselburg am 26. November und das Konzert in Wimpassing am 23. November.