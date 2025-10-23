Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Sorge um Wolfgang Ambros: Konzerte abgesagt
© zeidler

Gute Besserung

Sorge um Wolfgang Ambros: Konzerte abgesagt

23.10.25, 17:08
Teilen

Die Fans sind in Sorge um ihr Idol Wolfgang Ambros. 

Sorge um Wolfgang Ambros: Konzerte abgesagt
© zeidler

Der Austro-Pop-Star musste seine beiden nächsten Konzerte absagen.

Zwei Konzerte

Betroffen sind die Veranstaltungen in Wieselburg am morgigen Freitag, den 24. Oktober 2025, sowie das Konzert in Wimpassing am 26. Oktober 2025.

Sorge um Wolfgang Ambros: Konzerte abgesagt
© zeidler

Sorge um Wolfgang Ambros: Konzerte abgesagt
© zeidler

"Hartnäckige Grippe"

Der Grund: Wolfgang Ambros ist krank. Seine Frau schrieb in den Sozialen Netzwerken: "Es tut Wolfgang sehr leid. Aber er ist krank. Wolfgang hat leider einen grippalen Infekt mit allem, was dazugehört." Dazu postete sie ein Foto von Hustensaft und allem, was man braucht, um eine hartnäckige Grippe wieder loszuwerden.

Sorge um Wolfgang Ambros: Konzerte abgesagt
© zeidler

Sorge um Wolfgang Ambros: Konzerte abgesagt
© zeidler

Sie werden nachgeholt 

Wolfgang Ambros sowie seine Frau hoffen auf eine baldige Genesung. Und für die Fans gibt es sozusagen Entwarnung. Die beiden Konzerte werden nämlich nachgeholt. Das Konzert in Wieselburg am 26. November und das Konzert in Wimpassing am 23. November.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden