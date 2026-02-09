Jetzt spricht Trainer von Lindsey Vonn

Auf Instagram meldet sich erstmals der ehemalige norwegische Superstar.

Vonns Trainer und enger Vertrauter, die norwegische Ski-Legende Aksel Lund Svindal, meldete sich nur wenige Stunden nach dem dramatischen Unfall auf Instagram zu Wort. Seine Zeilen spiegeln nicht nur den Schmerz des Teams wider, sondern auch den tiefen Respekt vor einer Athletin, die alle Grenzen des Möglichen verschoben hat.

„Lindsey, du bist unglaublich mutig. Du inspirierst die Leute, die deinen Weg verfolgen, und uns, die täglich eng mit dir zusammenarbeiten“, schrieb Svindal unter einem Bild, das Vonn fokussiert am Start zeigt. „Gestern war ein harter Tag am Berg. Für alle, aber ganz besonders für dich.“ Svindal, der selbst in seiner Karriere zahlreiche schwere Stürze und Comebacks durchlebte, weiß genau, welche mentalen Abgründe sich nach einer solchen Diagnose auftun.

Vonn-Glückwünsche an Siegerin Johnson

Ein Zeichen von Größe im Moment der Niederlage Laut Svindal zeigte sich Vonns wahre Stärke jedoch nicht auf der Piste, sondern in den Minuten der Erstversorgung. Noch während sie auf dem Schlitten fixiert wurde und die Schmerzen kaum zu ertragen waren, habe sie nach dem Lauf ihrer Teamkollegin gefragt. Vonn richtete explizit Glückwünsche an Breezy Johnson, die spätere Olympiasiegerin, aus, ehe sie selbst vom Helikopter „Pegaso“ in Richtung Krankenhaus abtransportiert wurde. „Wahrer Charakter zeigt sich in den schwierigsten Momenten“, so Svindal weiter. „Selbst als dein eigener Traum zerbrach, hattest du noch die Kraft, dich für eine andere zu freuen.“