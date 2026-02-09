Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Winterspiele
Sport24 News Backstage Biathlon Bob Curling Eishockey Eiskunstlauf Eisschnelllauf Freestyle-Skiing Langlauf Nordische Kombination Rodeln Shorttrack Skeleton Ski-Alpin Skispringen Snowboard
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Offensive RotWeißRot Mörwald kocht Stark in den Tag XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Olympia
  4. Winterspiele
Millionen-Publikum sah Vonn-Drama im ORF

Mega-Quote

Millionen-Publikum sah Vonn-Drama im ORF

09.02.26, 11:35
Teilen

Im Schnitt 1,08 Millionen Zuseher waren am Sonntag live in ORF 1 dabei, als Lindsey Vonn bei der Abfahrt der Frauen in Cortina schwer gestürzt ist.  

Die Olympia-Übertragung erzielte einen Marktanteil von 69 Prozent, wie der ORF am Montag mitteilte. In den jungen Zielgruppen der Unter 49-Jährigen bzw. Unter 29-Jährigen wurden Marktanteile von 70 bzw. 83 Prozent erreicht. Damit sei das Rennen die meistgesehene Olympia-Abfahrt der Frauen seit 2010 gewesen.

Bei den Snowboard-Entscheidungen mit den beiden ersten Medaillen für Österreich waren im Schnitt 597.000 (Parallel-Riesenslalom der Frauen) sowie 679.000 Zuseher (bei den Männern) vor den Fernsehbildschirmen dabei. Auf durchschnittlich 679.000 Zuseher kam der Silber-Lauf von Rodler Jonas Müller.

Live-Streams beliebt

Die Live-Streams und Videos-on-Demand der ORF-Übertragungen und -Sendungen des Sonntags erzielten bisher 684.000 Nettoviews (2,2 Millionen Bruttoviews) und ein Gesamtnutzungsvolumen von rund 25 Millionen Minuten. Stärkster Live-Stream war die Damen-Abfahrt mit einer Durchschnittsreichweite von 68.000.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen