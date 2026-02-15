Plant Putin einen Giftanschlag auf Selenskyj?

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bei der Münchner Sicherheitskonferenz erneut gesprochen. Dabei wurde er auch auf den russischen Oppositionspolitiker Alexei Nawalny angesprochen.

Bei seinem Auftritt wurde Selenskyj gefragt, ob er befürchte, selbst vergiftet zu werden. Hintergrund ist der Fall des russischen Oppositionsführers Alexei Nawalny, von dem das Vereinigte Königreich sagt, er sei in einem russischen Gefängnis mit einem tödlichen Giftstoff vergiftet worden.

„Ich weiß nicht, was morgen passieren wird“, antwortete Selenskyj. „Wir müssen jeden Tag kämpfen. Jeder Tag ist ein neues Leben. Unser einziges Ziel ist es zu überleben“, fügte er hinzu. „Ich bin einer von vielen“

Der ukrainische Präsident erklärte weiter: „Ich denke nicht an mich selbst, weil wir so viele Menschen verloren haben. Ich bin einer von vielen Menschen in der Ukraine, die kämpfen.“

Mit Blick auf den russischen Präsidenten sagte er: „Ich kann nicht über Wladimir Putin und seine giftigen Ambitionen nachdenken, falls er welche hat. Ich versuche, nicht darüber nachzudenken, sonst ist es das Einzige, woran ich denke.“

Vergleicht Drohnen mit Gift

Selenskyj zog zudem einen Vergleich zwischen Gift und militärischen Angriffen: „Sie greifen uns mit Hunderten von Drohnen und Raketen an – was ist der Unterschied zwischen Gift und Raketen? Ich sehe keinen Unterschied“, erklärte er.

Zum Fall Nawalny sagte Selenskyj: „Was Nawalny betrifft, weiß ich es nicht. Ich denke, Putin war es, aber ich weiß nicht, was er für diesen Mord verwendet hat.“