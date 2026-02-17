Lkw crasht in Linienbus: Zwei Verletzte

Die Buschauffeuerin und eine Passagierin mussten ins Spital.

OÖ. Bei der Kollision eines Linienbusses mit einem Lkw sind am Montagabend in Schörfling am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) die Buschauffeurin schwer und eine Passagierin leicht verletzt worden.

Der 32-jährige Lkw-Fahrer hatte seinen Sattelzug bei einer Stopptafel angehalten, fuhr aber wieder los, obwohl der Bus bereits herannahte, so die Polizei. Daraufhin ließ sich ein Zusammenprall nicht mehr verhindern.

Die 58-jährige Buslenkerin wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen. Eine 37-Jährige, die im Bus gesessen war, kam mit der Rettung ins Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt.