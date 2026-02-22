GSTREIN: Kriege wie Grausamkeiten

IM ERSTEN LICHT: Neuer Roman von Gstrein über Weltkriege.

Der aus Tirol stammende und in Hamburg lebende Autor Norbert Gstrein schreibt in seinem neuen Roman Im ersten Licht eine Familiengeschichte auf, die sich über die zwei Weltkriege hinaus spannt. Zuletzt haben diese Zeitspanne auch Dimitre Dinev (Zeit der Mutigen) oder Nelio Biedermann (Lazar) sehr erfolgreich bearbeitet.

Weltkriege in aktuellen Werken



Antworten. Doch, worin liegt der Reiz bei diesen Rückschauen? Alle drei Romane sind auf ihre eigene, originelle Weise erzählerische Meisterwerke. Aber in heutigen Zeiten, in denen wir mit multiplen Kriegsherden leben und auch der Begriff 3. Weltkrieg öfter fällt, könnte auch die Dringlichkeit von Antworten die Lektüre anregen. Wie kam es zu den Kriegen, wie hätte ich mich verhalten, beispielsweise.

Im ersten Licht dreht sich um Adrian Reiter. Sein Vater bewahrt ihn vor dem Ersten Weltkrieg, schlägt ihn mit einem Axthieb untauglich. Fortan hinkt der Mann, der ambivalente Gefühle in sich vereint durch sein Leben. Sieht die Schrecken der Kriege anhand dreier Männer, deren unterschiedliche Schicksale ihn tief berühren. Aktuell. Gstrein hat hier einen wichtigen Text verfasst, der thematisch aktueller nicht sein könnte. Zeitlos grausam sind sie, die Schrecken des Krieges.