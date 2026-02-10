Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Offensive RotWeißRot Mörwald kocht Stark in den Tag XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 51.60 aktien down -1.34% Andritz AG 72.40 aktien down -0.28% BAWAG Group AG 137.10 aktien down -0.87% CA Immobilien Anlagen AG 25.620 aktien up +0.95% CPI Europe AG 15.870 aktien up +0.13% DO & CO Aktiengesellschaft 192.40 aktien down -0.82% EVN AG 29.200 aktien up +0.34% Erste Group Bank AG 109.20 aktien down -0.18% Lenzing AG 27.500 aktien up +1.66% OMV AG 53.85 aktien up +2.09% Oesterreichische Post AG 34.300 aktien down -0.72% PORR AG 37.700 aktien up +0.13% Raiffeisen Bank Internat. AG 43.500 aktien up +0.51% SBO AG 33.900 aktien up +1.8% STRABAG SE 92.00 aktien down -0.22% UNIQA Insurance Group AG 15.720 aktien down -2.6% VERBUND AG Kat. A 61.20 aktien up +0.99% VIENNA INSURANCE GROUP AG 66.10 aktien down -3.08% Wienerberger AG 30.340 aktien up +1.68% voestalpine AG 43.640 aktien up +0.97%
  1. oe24.at
  2. Business
Fiber-Maxxing: Warum Hülsenfrüchte aus Österreich mit AMA-Gütesiegel im Trend liegen
© AMA/weinfranz

Ernährung

Fiber-Maxxing: Warum Hülsenfrüchte aus Österreich mit AMA-Gütesiegel im Trend liegen

10.02.26, 15:27
Teilen

Ballaststoffe sind aktuell in aller Munde: Unter dem Begriff „Fiber-Maxxing“ verbreitet sich auf Social Media ein Trend, der den Blick verstärkt auf bestimmte pflanzliche Lebensmittel lenkt.Hülsenfrüchte stehen dabei besonders im Fokus.

Fiber-Maxxing, ist keine Diät, sondern ein bewussterer Blick auf jene pflanzlichen Rohstoffe, die natürlicherweise viele Ballaststoffe enthalten.Hülsenfrüchte sind dabei längst kein reines Nischenprodukt mehr, sondern ein wichtiger Bestandteil der österreichischen Landwirtschaft. Sojabohnen, Ackerbohnen, Körnererbsen, Linsen, Kichererbsen oder Lupinen zählen zu den sogenannten Eiweißpflanzen und werden in Österreich in wachsendem Umfang angebaut.
„Gerade bei Produkten wie Hülsenfrüchten ist die Herkunft für viele Konsumentinnen und Konsumenten ein zentrales Entscheidungskriterium. Das rot-weiß-rote AMA-Gütesiegel bietet hier eine klare Orientierung und steht für nachvollziehbare Produktionsschritte aus Österreich“, so Christina Mutenthaler-Sipek, die Geschäftsführerin der AMA-Marketing.

Reife Sojahülsenfrüchte

Reife Sojahülsenfrüchte

© AMA/weinfranz

Hülsenfrüchte aus Österreich gewinnen an Bedeutung
Nach einem jahrzehntelangen Rückgang erlebt der Anbau von Körnerleguminosen in Österreich seit 2020 eine deutliche Trendwende. Laut Grünem Bericht 2025 wurden im Jahr 2024 rund 23.300 Hektar mit Erbsen, Ackerbohnen, Linsen und Kichererbsen bewirtschaftet. Die Erntemenge belief sich auf 49.150 Tonnen. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Anbaufläche um 10,5 Prozent, die Produktion um acht Prozent. Diese Entwicklung unterstreicht die zunehmende Bedeutung von Hülsenfrüchten innerhalb der heimischen Landwirtschaft.

Sojabohne: Dynamische Entwicklung im Ackerbau
Besonders dynamisch zeigt sich der Sojabohnenanbau. Sojabohnen sind mittlerweile die viertgrößte Ackerkultur Österreichs – nur Mais, Weizen und Gerste werden häufiger angebaut. Nach dem bisherigen Rekordjahr 2022 setzt sich der positive Trend fort: 2025 bringt eine Rekordernte. Günstige Witterungsbedingungen führten nahezu flächendeckend zu sehr guten Erträgen und Qualitäten. Im konventionellen Anbau lagen diese im Durchschnitt bei knapp 3.500 Kilogramm pro Hektar.
Mit dieser Entwicklung erreicht Österreich 2025 einen weiteren Meilenstein: Erstmals zählt das Land bei der Soja-Erntemenge zu den Top-3-Produzenten innerhalb der Europäischen Union. Eine Besonderheit der heimischen Sojaproduktion liegt in ihrer Verwendung: Während international ein Großteil der Sojaernte in Futtermitteln eingesetzt wird, wird in Österreich ein signifikanter Anteil direkt für die Lebensmittelverarbeitung genutzt. Grundlage dafür sind klar definierte Produktionsstandards und der konsequent gentechnikfreie Anbau.

AMA-Gütesiegel schafft Orientierung und VertrauenMit dem steigenden Angebot an Hülsenfrüchten wächst auch das Bedürfnis nach verlässlicher Orientierung. Hier setzt das rot-weiß-rote AMA-Gütesiegel an. Hülsenfrüchte mit AMA-Gütesiegel stammen vollständig aus Österreich – vom Anbau über Ernte, Lagerung und Aufbereitung bis zur Verarbeitung. Die Herkunft ist entlang der gesamten Wertschöpfungskette lückenlos rückverfolgbar.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen