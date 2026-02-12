Alles zu oe24VIP
Starke Nachfrage: Birkenstock-Schuhe laufen immer besser
© Getty Images

Gewinn gestiegen

Starke Nachfrage: Birkenstock-Schuhe laufen immer besser

12.02.26, 12:04
Dank der zunehmenden Beliebtheit seiner Clogs und Boots ist Birkenstock im wichtigen Weihnachtsquartal überraschend kräftig gewachsen. 

"Unsere Ergebnisse zeigen die anhaltend starke Nachfrage nach unserer Marke während der wichtigen Weihnachtszeit", sagte Firmenchef Oliver Reichert am Donnerstag. Währungsbereinigt habe Birkenstock in allen Regionen zweistellig zugelegt, am stärksten im Raum Asien-Pazifik mit einem Plus von 37 Prozent.

Insgesamt kletterte der Umsatz im ersten Geschäftsquartal (per Ende Dezember) um elf Prozent auf 402 Mio. Euro. Währungsbereinigt lag das Plus sogar bei 18 Prozent und damit über der eigenen Prognose für das Gesamtjahr. Der Nettogewinn sprang um 151 Prozent auf 51 Mio. Euro. Belastet wurde das Ergebnis jedoch von Währungseffekten und höheren US-Zöllen, was die Bruttogewinnmarge auf 55,7 Prozent von zuvor 60,3 Prozent drückte.

Das seit 2023 an der New Yorker Börse notierte deutsche Traditionsunternehmen will seine Kapazitäten weiter ausbauen, um die Nachfrage zu bedienen. Daher investierte der Konzern rund 38 Mio. Euro, unter anderem in einen neuen Standort im sächsischen Wittichenau.

