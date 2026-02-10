Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Offensive RotWeißRot Mörwald kocht Stark in den Tag XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 50.50 aktien down -1.94% Andritz AG 73.05 aktien up +0.62% BAWAG Group AG 138.80 aktien up +2.74% CA Immobilien Anlagen AG 25.800 aktien up +1.57% CPI Europe AG 16.030 aktien down -0.06% DO & CO Aktiengesellschaft 186.20 aktien down -2.62% EVN AG 29.550 aktien up +0.68% Erste Group Bank AG 106.60 aktien down -1.02% Lenzing AG 27.650 aktien down -1.07% OMV AG 54.25 aktien up +1.78% Oesterreichische Post AG 34.200 aktien down -0.15% PORR AG 38.200 aktien up +0.39% Raiffeisen Bank Internat. AG 43.220 aktien down -0.09% SBO AG 34.100 aktien up +1.19% STRABAG SE 91.30 aktien up +0.33% UNIQA Insurance Group AG 15.640 aktien down -0.13% VERBUND AG Kat. A 61.55 aktien equal +0% VIENNA INSURANCE GROUP AG 65.30 aktien down -0.91% Wienerberger AG 30.400 aktien up +0.26% voestalpine AG 44.580 aktien up +1.78%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Märkte & Börsen
Barbie Film
© Warner Bros.

Schlechter Ausblick

Barbie-Firma Mattel: Aktie stürzt 30 % ab

10.02.26, 23:30 | Aktualisiert: 11.02.26, 13:09
Teilen

Aktie verliert 31 Prozent an Wert. Umsatzwachstum schlechter als erwartet.

Der US-Spielwarenhersteller Mattel hat mit schwachen Quartalszahlen und einem mauen Ausblick die Anleger verschreckt. Die Aktie des Barbie-Herstellers sackte am Dienstag nachbörslich um rund 31 Prozent ab. Als Grund für die Entwicklung nannte Mattel Zurückhaltung der Konsumenten angesichts von Inflation und Konjunktursorgen. Für das Gesamtjahr 2026 rechnet Mattel mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 1,18 bis 1,30 Dollar.

Analysten hatten laut LSEG-Daten im Schnitt bislang 1,75 Dollar erwartet. Auch der Konkurrent Hasbro hat ein verhaltenes Umsatzwachstum für das laufende Jahr in Aussicht gestellt.

Konzernchef: Rabattaktionen im Dezember haben Gewinnmargen belastet

Im abgelaufenen vierten Quartal blieb Mattel ebenfalls hinter den Prognosen zurück. Der Nettoumsatz stieg zwar um sieben Prozent auf 1,77 Milliarden Dollar (1,49 Mrd. Euro), erwartet worden waren aber 1,84 Milliarden. Der bereinigte Gewinn lag mit 39 Cent je Aktie unter den Schätzungen von 54 Cent. Starke Rabattaktionen im Dezember hätten die Margen belastet, sagte Konzernchef Ynon Kreiz der Nachrichtenagentur Reuters.

Mattel versucht derzeit, sein Geschäft breiter aufzustellen. Der Konzern will ein Unterhaltungsportfolio um seine bekannten Marken aufbauen. Dabei hofft das Unternehmen, den Erfolg des Kassenschlagers "Barbie" aus dem Jahr 2023 zu wiederholen. Geplant sind unter anderem ein "Masters of the Universe"-Film im Juni und ein "Matchbox"-Film auf Apple TV im Oktober.

Um im Bereich der selbst veröffentlichten digitalen Spiele zu wachsen, übernimmt Mattel zudem für 159 Millionen Dollar die restlichen 50 Prozent an dem bisherigen Gemeinschaftsunternehmen Mattel163. Zudem wurde eine mehrjährige Lizenzvereinbarung mit Paramount Skydance angekündigt, um ab 2027 Produkte zu den "Teenage Mutant Ninja Turtles" zu entwickeln und zu vermarkten. Mattel legte zudem ein Programm zum Rückkauf von Aktien im Volumen von 1,5 Milliarden Dollar auf, das bis 2028 abgeschlossen sein soll.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen