Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Offensive RotWeißRot Mörwald kocht Stark in den Tag XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
ÖVP fordert Schadensersatz von Pilnacek-Freundin

U-Ausschuss

ÖVP fordert Schadensersatz von Pilnacek-Freundin

10.02.26, 11:33 | Aktualisiert: 10.02.26, 12:44
Teilen

Die ÖVP spricht einer einstigen Vertrauten des verstorbenen Sektionschefs Christian Pilnacek, die am Mittwoch im U-Ausschuss befragt werden soll, weiterhin die Glaubwürdigkeit ab. 

Fraktionsführer Andreas Hanger will die Frau daher zur Rechenschaft ziehen und fordert die Finanzprokuratur auf, Schadensersatzansprüche wegen der entstandenen Kosten zu prüfen. Er vermutet eine Achse zwischen der Ex-Vertrauten, dem Journalisten Peter Pilz und der FPÖ.

Hanger bezog sich am Dienstag in einer Pressekonferenz abermals auf Widersprüche und angebliche Falschaussagen der Frau, die Pilnacek als eine der letzten Personen lebend gesehen hatte. Diese beträfen etwa Schilderungen der letzten Ereignisse bis zum Auffinden des Leichnams an einem Seitenarm der Donau, Angaben zu persönlichen Gegenständen des Verstorbenen, den Umgang mit Pilnaceks Laptop sowie vermutete politische Hintergründe.

Von Pilz "instrumentalisiert"

Die Frau selbst habe sich offensiv in der Öffentlichkeit präsentiert, begründete Hanger das Vorgehen seiner Fraktion gegen die "Kurzzeitbekannte" Pilnaceks, die unter anderem zahlreiche Interviews gegeben hatte.

ÖVP fordert Schadensersatz von Pilnacek-Freundin
© oe24

Die ÖVP beruft sich auch auf Aussagen in diversen Ermittlungsverfahren, wo unter anderem die Zurechnungsfähigkeit der Frau festgestellt worden sei. Dennoch sei sie wohl von Pilz, der ein Buch über die Causa geschrieben hatte, "instrumentalisiert" worden. Wegen darin enthaltener Aussagen wurde dieser kürzlich nicht rechtskräftig wegen übler Nachrede schuldig gesprochen.

Hergang des Todesfalls 

Aufgegriffen hatte die unbelegten Vorwürfe, der Hergang des Todesfalls könnte politisch vertuscht worden sein, die FPÖ, welche auch den U-Ausschuss ins Leben rief. Dennoch will die ÖVP, dass die Finanzprokuratur die Kosten dafür von der einstigen Vertrauten Pilnaceks zurückfordert. "Einen Untersuchungsgegenstand, der auf Basis von Verschwörungstheorien und Verleumdungen basiert, lehnen wir ab", meinte Hanger erneut.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen