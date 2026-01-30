Fünf Reise-Gadgets, die fast jeder im Urlaub vergisst – aber unbedingt dabei sein sollten

Diese kleinen Helfer kosten wenig, sind superpraktisch – und fehlen trotzdem oft im Koffer. Wir zeigen fünf Reise-Gadgets, die Sie bei der nächsten Urlaubsplanung nicht mehr übersehen sollten.

Ob Sommerurlaub, Städtetrip oder Fernreise – wer regelmäßig verreist, kennt das Gefühl: Im Hotel angekommen, merkt man plötzlich, dass etwas fehlt. Und oft sind es nicht die großen Dinge wie Kleidung oder Zahnbürste, sondern genau die kleinen, unscheinbaren Helfer, die im Alltag Gold wert sind. Damit das nicht mehr passiert, stellen wir Ihnen fünf Reise-Gadgets vor, die fast jeder vergisst – und die Ihre nächste Reise deutlich komfortabler machen.

1. Reise-Wäschesack oder Wäschebeutel

Getragene Kleidung im Koffer zu verstauen, ohne, dass alles durcheinandergerät? Ein leichter Wäschesack schafft hier Abhilfe. Er nimmt kaum Platz weg, hält Schmutzwäsche getrennt und sorgt für mehr Ordnung auf der Rückreise.

Wer mag, kann für die maximale Ordnung im Koffer gleich zu verschiedenen Packwürfeln greifen. Bei dem Set von Bagail sind acht Würfel in unterschiedlichen Größen für Kleidung, Schuhe und Kosmetik dabei – inklusive einem Wäschesack für bereits Getragenes.

3 Netzwürfel (XL, L und M) für normale Kleidung

1 Würfel für Unterwäsche

1 kleine flache Accessoiretasche

1 Kulturbeutel

1 Schuhbeutel

1 Wäschebeutel mit Kordelzug

Bagail Packwürfel-Set (8 Stück) – für 19,10 € bei Amazon* © Bagail

2. Reise-Schlafmaske

Gritin 3D-Schlafmaske – für 10,07 Euro bei Amazon* © Gritin

Ob im Flugzeug, Bus oder hellen Hotelzimmer: Eine Schlafmaske bringt erholsamen Schlaf. Besonders praktisch sind solche Reise-Schlafmasken für lange Anreisen und Jetlag-Geplagte. Das Modell von Gritin kommt mit 3D-Design, sodass die Maske gepolstert auf dem Gesicht aufliegt, ohne zu drücken. Das Gummiband am Hinterkopf lässt sich individuell anpassen – praktisch!

Schlafmaske mit Memory Foam

Hautfreundlich und atmungsaktiv

Handwäsche möglich

3. Ohrstöpsel für erholsamen Schlaf

Aus der gleichen Kategorie wie die Schlafmaske: Auch Ohrstöpsel helfen dabei, in unruhigen Umgebungen besser abzuschalten, zum Beispiel im Flugzeug oder in der Bahn. Die SleepDeep-Stöpsel von Alpine sind extra für die Anwendung beim Schlafen konzipiert und filtern laut Hersteller bis zu 27 Dezibel heraus.

Alpine SleepDeep Orstöpsel – für 5,07 Euro bei Amazon* © Alpine

General Medi Erste-Hilfe-Set – für 9,06 Euro bei Amazon* © General Medi

Pflaster, Schmerzmittel, Mückenspray oder Desinfektion – das alles fehlt oft, wenn man es plötzlich braucht. Eine kleine Reiseapotheke nimmt kaum Platz weg, ist aber im Notfall unbezahlbar. Ein kleiner Kulturbeutel mit den wichtigsten Dingen aus der Hausapotheke ist schnell zusammengestellt, alternativ eignet sich auch ein Mini-Set mit Erste-Hilfe-Ausstattung wie von General Medi.

92 nützliche medizinische Hilfsmittel

Inklusive Pflaster, Verbände, Pinzette, Schere und mehr

Wasserabweisende Hülle und Karabiner für leichten Transport unterwegs

Freetoo Gepäckwaage – für 10,07 Euro bei Amazon* © Freetoo

Gerade vor dem Rückflug wird sie oft vermisst: Eine digitale Kofferwaage schützt vor bösen Überraschungen am Check-in. Die Geräte sind klein, leicht und helfen Ihnen, Extrakosten für Übergepäck zu vermeiden. Das Modell von Freetoo etwa kostet bei Amazon nur zehn Euro, ist belastbar bis 50 Kilogramm und besitzt eine übersichtliche LCD-Anzeige.

Fazit: Diese Helfer sollten im Gepäck nicht fehlen

Diese fünf kleinen Helfer kosten unter zwanzig Euro – und machen das Reisen deutlich stressfreier. Ob Sie Ordnung im Gepäck behalten, ruhig schlafen oder flexibel auf Alltagssituationen reagieren möchten: Mit diesen Gadgets reisen Sie besser vorbereitet.

