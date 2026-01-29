Romantische Kurztrips – für Paare an Wochenenden oder Feiertagen

Liebe geht durch kleine Auszeiten: Romantische Kurztrips für PaareManchmal tut eine kleine Auszeit vom Alltag am besten – besonders zu zweit!

Ob ein Wochenende in einer malerischen Stadt, ein Wellness-Wochenende oder ein gemütlicher Aufenthalt am See: Mit Lidl-Reisen lassen sich romantische Kurztrips einfach und günstig planen. Wir haben die spannendsten Angebote für Paare zusammengestellt, die Komfort, Erlebnis und Entspannung verbinden.

Italien - Ligurien, Toskana & Adria © Lidl Reisen & Experiences

Das Hotel Arco del Sole* liegt direkt an der ligurischen Küste, nur wenige Meter vom Meer entfernt. Paare genießen hier Meerblick, Swimmingpool, Restaurant und WLAN, perfekt für einen entspannten Kurzurlaub zu zweit. Die Bushaltestelle ist nur 5 Gehminuten entfernt, und das Zentrum von Lavagna erreicht man in ca. 30 Minuten zu Fuß.

Aktuell bietet Lidl-Reisen dieses Angebot für ab 299 € pro Person für ein Wochenende inklusive Frühstück – ideal für Paare, die Sonne, Strand und italienisches Flair kombinieren möchten.

✔ Direkt am Meer & romantische Lage

✔ Pool, Garten & Restaurant inklusive

✔ Perfekt für ein Wochenende zu zweit

Italien - Adria - Bibione - 5* Savoy Beach Hotel & Thermal Spa © Lidl Reisen & Experiences

Das Savoy Beach Hotel & Thermal Spa* liegt nur 300 m vom Strand entfernt und ist direkt mit dem renommierten Thermalzentrum Bibione Thermae verbunden. Paare genießen Luxus, Entspannung und mediterranes Flair: Außen- und Innenpool, Spa & Wellness, Fitnessbereich, Fahrräder & Nordic Walking Stöcke gratis, Terrasse, Restaurants und WLAN inklusive. Ein besonderes Highlight: Lidl-Reisen legt eine Flasche Prosecco im Wert von 25 € pro Zimmer obendrauf.

Aktuell buchbar für 2–7 Übernachtungen ab 499 € pro Person inklusive Halbpension, täglichem Thermalbad-Eintritt und zahlreichen Extras – ideal für romantische Kurztrips oder kleine Ferienauszeiten.

✔ Direkt am Strand & Thermalbad inklusive

✔ Deluxe Doppelzimmer & Halbpension

✔ Gratis Fahrräder, Fitnessbereich & Prosecco pro Zimmer

Südburgenland – Bad Tatzmannsdorf – 4*S Reduce Hotel Thermal © Lidl Reisen & Experiences

Das Reduce Hotel Thermal* in Bad Tatzmannsdorf bietet Paare eine perfekte Kombination aus Wellness, Entspannung und kulinarischem Genuss. Das Hotel verfügt über Thermalbecken, Sauna, Spa, Fitnessbereich, Restaurants, Bar und WLAN. Ideal für romantische Kurztrips oder kleine Auszeiten vom Alltag.

Lidl-Reisen bietet dieses Angebot aktuell für 2–4 Übernachtungen ab 249 € pro Person inklusive Frühstück und Nutzung des Thermalbereichs – perfekt für Paare, die Ruhe und Erholung suchen.

✔ Thermalbad & Wellness inklusive

✔ Komfortables Doppelzimmer

✔ Ideal für romantische Kurztrips

Südengland - Rundreise - London & Cornwall: Auf den Spuren der Rosamunde Pilcher © Lidl Reisen & Experiences

Diese Südengland-Rundreise* kombiniert die Highlights von London mit der idyllischen Küste Cornwalls – perfekt für Paare, die Kultur, Natur und Romantik verbinden möchten. Erkunden Sie historische Städte, malerische Strände und Drehorte berühmter Rosamunde Pilcher-Filme.

Lidl-Reisen bietet die Rundreise aktuell ab 699 € pro Person inklusive ausgewählter Unterkünfte, Frühstück und Reiseprogramm – ideal für Paare, die ein besonderes Erlebnis suchen.

✔ Kombination aus London & Cornwall

✔ Kultur, Natur & Filmkulisse

✔ Perfekt für romantische Entdeckungsreisen

Schnäppchen & Angebote – Lidl-Reisen Deals nutzen

Lidl-Reisen bietet regelmäßig günstige Kurztrips inklusive Übernachtung, Frühstück und Extras wie Spa oder Tickets für Sehenswürdigkeiten. So lässt sich eine romantische Auszeit ohne großen Aufwand und ohne teure Buchung planen.

✔ Angebote für Wochenenden & Feiertage

✔ Komfortabel & preiswert

✔ Schnell und unkompliziert buchbar

Fazit: Kleine Fluchten für große Gefühle

Ob Wellness, Städtetrip oder Natururlaub – romantische Kurztrips bringen Paare zusammen und schaffen unvergessliche Momente. Dank Lidl-Reisen lassen sich günstige, komfortable und erlebnisreiche Auszeiten unkompliziert buchen. Perfekt für alle, die das gemeinsame Wochenende oder den Feiertag genießen wollen.

*Preise können schwanken. Sollten Angebote nicht mehr verfügbar sein, passen Händler diese an. In diesem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf über diese Links erhält der Betreiber eine Provision, ohne dass zusätzliche Kosten entstehen.

