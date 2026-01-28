Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 28.01.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Flirten erlaubt, wenn Sie Ihrem Gegenüber nicht zu viel versprechen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Nehmen Sie es mal ganz locker und unterhalten Sie sich unbeschwert!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Heute kommt man sicher auf Sie zu. Ruhiger, reden Sie nicht zu viel!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Hängen Sie sich an andere nicht zu sehr an! Locker flirtet man lieber.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Charmanten Smalltalk mag man gern. Verlangen Sie aber nicht mehr!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Der Klügere gibt nach. Überlassen Sie daher dem Partner das Kommando!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Heute schlägt Ihr Herz wieder höher. Singles haben sehr gute Chancen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Schütteln Sie Ihr Misstrauen ab! Heute darf man unverbindlich flirten.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Vorsicht, Sie könnten auf Irrwege geraten. Lieber mal zurückhaltender!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Wer für anregende Unterhaltung sorgt, kann kaum etwas falsch machen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Ruhig mal etwas mutiger! Heute können Ihre Wünsche in Erfüllung gehen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Entziehen Sie sich wichtigen Aussprachen nicht! Aber sachlich bleiben!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.