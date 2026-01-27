Mit Waffe in Einkaufszentrum: Cobra stoppt 17-Jährigen

Ein 17-Jähriger mit einer Waffe hat am Montagabend einen Großeinsatz der Polizei im Bezirk Linz-Land ausgelöst.

Eine Zeugin hatte beobachtet, wie er in der Straßenbahn eine Faustfeuerwaffe durchlud und dann ein Einkaufszentrum betrat. Eine halbe Stunde später wurde der Jugendliche, gegen den bereits ein Waffenverbot bestand, gefasst. Bei ihm wurden eine Schreckschusswaffe und ein Magazin mit 13 Patronen sichergestellt, so die Polizei.

Nach der Meldung durch die Zeugin wurden zahlreiche Polizeistreifen, das Einsatzkommando Cobra sowie die Schnelle Interventionsgruppe zu dem Einkaufszentrum beordert. Da eine gute Personenbeschreibung vorlag, wurde der Gesuchte rasch gefunden. Er hatte zu diesem Zeitpunkt das Einkaufszentrum bereits wieder verlassen und stand bei der Straßenbahnhaltestelle. Der 17-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.