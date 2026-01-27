Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Mit Waffe in Einkaufszentrum: Cobra stoppt 17-Jährigen
© APA

Großeinsatz

Mit Waffe in Einkaufszentrum: Cobra stoppt 17-Jährigen

27.01.26, 08:33
Teilen

 Ein 17-Jähriger mit einer Waffe hat am Montagabend einen Großeinsatz der Polizei im Bezirk Linz-Land ausgelöst. 

 Eine Zeugin hatte beobachtet, wie er in der Straßenbahn eine Faustfeuerwaffe durchlud und dann ein Einkaufszentrum betrat. Eine halbe Stunde später wurde der Jugendliche, gegen den bereits ein Waffenverbot bestand, gefasst. Bei ihm wurden eine Schreckschusswaffe und ein Magazin mit 13 Patronen sichergestellt, so die Polizei.

Nach der Meldung durch die Zeugin wurden zahlreiche Polizeistreifen, das Einsatzkommando Cobra sowie die Schnelle Interventionsgruppe zu dem Einkaufszentrum beordert. Da eine gute Personenbeschreibung vorlag, wurde der Gesuchte rasch gefunden. Er hatte zu diesem Zeitpunkt das Einkaufszentrum bereits wieder verlassen und stand bei der Straßenbahnhaltestelle. Der 17-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden