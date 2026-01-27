Österreich wird weiß – Schnee kommt jetzt bis nach Wien

Der Winter hat Österreich weiter fest im Griff. Jetzt kommt der Schnee sogar bis nach Wien.

In Österreich stellt sich zur Wochenmitte wieder deutlich winterlicheres Wetter ein. In der Nacht auf Mittwoch bildet sich im Golf von Genua ein kräftiges Tief, das sich in Richtung Adria verlagert und für unbeständige Verhältnisse sorgt. Neben Regen fällt dabei vielerorts auch Schnee – teils bis in tiefere Lagen.

Der Dienstag verläuft zuvor noch vergleichsweise ruhig. Im Waldviertel halten sich anfangs Wolken, meist bleibt es aber trocken, im Osten zeigt sich häufig die Sonne. Ab dem Vormittag dominiert ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix, ehe in der zweiten Tageshälfte im östlichen Flachland vermehrt Hochnebel aufzieht. Die Temperaturen liegen zwischen 1 und 6 Grad.

Schnee kommt

Am Mittwoch rückt der Schnee dann in den Fokus. Während es in den föhnigen Nordalpen zunächst noch aufgelockert beginnt, halten sich im Norden und Osten Hochnebelfelder. Südlich des Alpenhauptkamms stauen sich dichte Wolken, bereits am frühen Vormittag setzt dort Regen beziehungsweise Schneefall ein. Die Schneefallgrenze liegt zunächst zwischen den Tallagen in Osttirol und rund 1.000 Metern in Unterkärnten. Am Nachmittag breiten sich Regen und Schnee auch auf den Westen und Südosten aus, in den westlichen Nordalpen sinkt die Schneefallgrenze auf etwa 900 Meter ab.

Besonders relevant ist die Entwicklung für den Osten des Landes. In der Nacht auf Donnerstag geht der Niederschlag auch im Flachland zunehmend in Schnee über. „Am Mittwoch erreicht uns ein Mittelmeertief & in der Nacht zum Donnerstag geht der Regen auch im Flachland in Schneefall über und somit schneit es dann in weiten Teilen des Landes. Auch in Wien wird es wieder winterlich“, teilen die Meteorologen von „kachelmannwetter.com“ auf X mit.

Am Donnerstag halten sich verbreitet dichte Wolken. An der Alpennordseite und im Osten schneit es anfangs bis in die Niederungen, im Süden fällt Schnee ab etwa 700 Metern. Im Tagesverlauf lassen Regen und Schneefall von Süden her nach, während es im Westen und Norden bis zum Abend trüb und zeitweise nass bleibt. Die Temperaturen erreichen maximal 0 bis +7 Grad.