Mödlinger Fasching: "Herzöglicher Empfang" für fünfte Jahreszeit
© Stadt Mödling

5. Jahreszeit

19.01.26, 10:31
Die Mödlinger Faschingssaison startet traditionell mit dem Herzogsempfang in der Stadtgalerie.  

Am 16. Jänner war es wieder so weit, neben Narren aus nah und fern waren auch zahlreiche Stadt- und Gemeinderäte mit Bürgermeisterin Silvia Drechsler (SPÖ) an der Spitze der Einladung zum bunten Treiben gerne gefolgt. Ein wenig Wehmut schwang diesmal allerdings für alle spürbar mit: Kein Wunder, das langjährige und sehr beliebte Mödlinger Herzogspaar Sonja und Markus Loidl befreite heuer zum definitiv letzten Mal den Kasperl feierlich aus seiner Kiste. Zumindest die scheidende Herzogin wird dem Fasching aber an prominenter Stelle erhalten bleiben, wurde sie doch jüngst zur Nachfolgerin von Langzeit-Obmann Peter Holakovsky an die Spitze des Förderungsvereins gewählt.

Mödlinger Fasching:
© Stadt Mödling

Neben dem Abschied des amtierenden Herzogspaares gab es auch zwei besondere Ehrungen für verdiente Faschings-Urgesteine: Der langjährige Obmann des Mödlinger Förderungsvereines Peter Holakovsky und Klaus Pendl wurden hochoffiziell zu "Faschings-Rittern" geschlagen. Das neue Herzogspaar wird übrigens im Zuge der legendären Faschingssitzungen im AK-Saal am 6 und 7. Februar erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Unser Tipp: Schnell Karten sicher, die Sitzungen sind in der Regel rasch ausverkauft!

 Neue Herzogspaar 

Nach dem Einzug des Herzogspaares Heinrich XVIII und Sonja I alias Markus und Sonja Loidl samt Gefolge und tollen Tanz-Einlagen der Mädchen- und Jugendgarde des Förderungsvereins wurde der Kasperl befreit. Danach ging es auf der Tanzfläche zu den Klängen der "Open Ende Band“ rund, ehe es zu später Stunde mit der Ordensverleihung an die Politiker weiterging.

Bürgermeisterin Silvia Drechsler betonte bei ihrer Eröffnungsansprache den enormen Stellenwert des Faschings in Mödling: "Wir sind sehr stolz auf den Förderungsverein, der die Tradition hochleben lässt und uns Jahr für Jahr zum Lachen bringt.“ Immerhin findet in Mödling einer der größten Faschingsumzüge Österreichs statt – wenn nicht sogar der größte überhaupt." Der Reinerlös der Veranstaltung wird traditionell für karitative Zwecke in Mödling verwendet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

