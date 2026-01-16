DARUM wirft Pocher seine Ex aus Podcast und holt Pietro Lombardi

Überraschung in der Podcast-Welt: Oliver Pocher trennt sich von Alessandra Meyer-Wölden als Podcast-Partnerin und holt sich mit Pietro Lombardi einen neuen Promi an seine Seite.

Oliver Pocher (47) sorgt für einen überraschenden Wechsel in seinem Podcast. Alessandra Meyer-Wölden (42) ist nicht länger Teil des Formats, stattdessen übernimmt Sänger Pietro Lombardi (33). Pocher erklärt den Schritt als spontane Entscheidung. Im Gespräch mit Pietro Lombardi sagt Pocher: "Sie hat zwischen Nepal und Bhutan irgendwie für sich festgestellt, dass sie diesen Podcast so nicht mehr fühlt. Ich musste reagieren. Schnell. Ich mache seit sieben Jahren jede Woche freitags einen Podcast. Aufzuhören ist keine Option."

Pietro Lombardi und Oliver Pocher © Getty

Keine gemeinsame Lösung

Dass Sandy den Podcast nicht weiterführen wollte, habe mehrere Gründe. Der bisherige Podimo-Vertrag lief aus, es gab neue Gespräche und Ideen. Doch eine Einigung kam laut Pocher nicht zustande: "Sandy hatte einfach ein, zwei Ideen … und hat dann relativ deutlich gesagt: 'Nö, dann finden wir halt keine Lösung.'" Auch finanziell sei es zu keiner Einigung gekommen.

Pocher zeigt sich enttäuscht, betont jedoch: "Wir verstehen uns weiterhin gut." Meyer-Wölden soll das Projekt gedanklich schnell abgeschlossen haben und gesagt haben: "Dann schade, gibt es den Podcast jetzt erst mal nicht mehr."

© Getty

Neuer Weg für den Podcast

Eine weitere Änderung betrifft die Auswertung des Podcasts. Das Format ist künftig drei Monate exklusiv bei Podimo zu hören, danach exklusiv auf Olivers eigener Plattform, dem "Pocher Club". Eine Entscheidung, die Alessandra Meyer-Wölden laut Pocher ebenfalls kritisch sah. Klar ist: Oliver Pocher hielt an seinem Podcast fest und fand mit Pietro Lombardi einen neuen Partner.