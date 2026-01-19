Besucherrekord auf Schloss Hof

308.000 Gäste haben im Vorjahr Schloss Hof im Marchfeld besucht. Das entspricht einer Steigerung von 19 Prozent im Vergleich zu 2024 und ist ein neuer Höchstwert. Den Zuwachs führt man vor allem auf das Kinderprogramm und Sonderausstellungen zurück.

Schloss Hof ist das größte der Marchfeldschlösser und liegt in der gleichnamigen Ortschaft in der Gemeinde Engelhartstetten (Bezirk Gänserndorf) an der Grenze zur Slowakei. Es wurde im 18. Jahrhundert unter Prinz Eugen von Savoyen zu einem prachtvollen Landsitz ausgebaut.

© Schloss Schoenbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H./Severin Wurnig

Später wurde es von Kaiserin Maria Theresia erweitert und als repräsentativer Landsitz genutzt. Die Anlage umfasst das Schloss, barocke Terrassengärten und einen Gutshof mit Tierhaltung und Handwerk und erstreckt sich über mehr als 70 Hektar. Heute ist Schloss Hof für Ausstellungen, historische Feste sowie den Oster- und Adventmarkt bekannt.

"Besonderer Meilenstein“

Mit 308.000 Gästen im Vorjahr wurde ein neuer Höchstwert bei den Besucherzahlen erreicht. Klaus Panholzer, Geschäftsführer der Schönbrunn Group, sprach in einer Aussendung von einem „besonderen Meilenstein“. Auch bei den anderen Standorten der Gruppe gab es Zuwächse: Schloss Schönbrunn in Wien verzeichnete zehn Prozent mehr Gäste, das Sisi Museum in der Wiener Hofburg sechs Prozent, das Möbelmuseum ebenfalls in Wien 18 Prozent.

Die Schönbrunn Group führt das gestiegene Besucherinteresse auf Schloss Hof vor allem auf das Kinderprogramm zurück. Darüber hinaus dürften auch Sonderausstellungen und Veranstaltungen verstärkt Gäste aus der Region sowie aus ganz Österreich angesprochen haben.

Bei den vier Standorten der Schönbrunn Group stieg die Gesamtzahl der Gäste von rund 4,8 Millionen im Jahr 2024 auf 5,3 Millionen. Die meisten Besucherinnen und Besucher kamen laut Panholzer erneut aus Deutschland, gefolgt von den USA. Bei den österreichischen Gästen verzeichne man zudem einen kontinuierlichen Zuwachs, so der Geschäftsführer.