REWE Group Österreich erhöht freiwillig Löhne: 2,55 Prozent mehr für Handelsarbeiter ab 2026

Die REWE Group Österreich setzt noch vor Abschluss der Kollektivvertragsverhandlungen ein starkes Signal: Ab 1. Jänner 2026 werden die kollektivvertraglichen Löhne für Handelsarbeiter freiwillig um 2,55 Prozent erhöht. Rund 4.800 Mitarbeiter:innen profitieren von mehr finanzieller Sicherheit.

Obwohl die Kollektivvertragsverhandlungen für Handelsarbeiterinnen und Handelsarbeiter für das Jahr 2026 noch nicht abgeschlossen sind, handelt die REWE Group Österreich proaktiv. In enger Abstimmung mit der Arbeitnehmer:innenvertretung hat das Unternehmen beschlossen, die kollektivvertraglichen Löhne freiwillig und provisorisch um 2,55 Prozent rückwirkend ab 1. Jänner 2026 zu erhöhen.

Finanzielle Sicherheit für rund 4.800 Mitarbeiter

Mit der freiwilligen Anpassung erhalten rund 4.800 Mitarbeiter:innen frühzeitig Planungssicherheit. Ziel ist es, eine mögliche spätere kollektivvertragliche Erhöhung bereits vorwegzunehmen und finanzielle Stabilität zu gewährleisten. Bestehende Überzahlungen bleiben von der Maßnahme unberührt und werden weiterhin voll angerechnet.

Unternehmensleitung setzt auf Verantwortung und Verlässlichkeit

„Uns war wichtig, nicht auf den formalen Abschluss der KV-Verhandlungen zu warten, sondern Verantwortung zu übernehmen und rasch zu handeln“, betont Marcel Haraszti, Vorstand der REWE International AG. „Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten braucht es Planungssicherheit für unsere Mitarbeiter:innen. Mit der freiwilligen Erhöhung schaffen wir genau diese – fair, transparent und in enger Abstimmung mit dem Betriebsrat.“

Arbeitnehmervertretung begrüßt starkes Signal

Auch von Seiten der Arbeitnehmer:innenvertretung wird der Schritt positiv aufgenommen. Werner Hackl, Vorsitzender des REWE Group Konzernbetriebsrates, betont: „Diese freiwillige Lohnerhöhung ist ein wichtiges Signal an die Beschäftigten. Sie zeigt, dass soziale Partnerschaft bei der REWE Group aktiv gelebt wird und die Sorgen der Mitarbeiter:innen ernst genommen werden.“

Transparente Anrechnung bei späterem KV-Abschluss

Sollte im Zuge der laufenden Kollektivvertragsverhandlungen eine höhere KV-Erhöhung beschlossen werden, wird diese selbstverständlich nachträglich berücksichtigt. Die nun gewährte freiwillige Anpassung wird transparent auf eine allfällige rückwirkende KV-Erhöhung angerechnet.

Klares Bekenntnis zu fairen Arbeitsbedingungen Mit dieser Maßnahme unterstreicht die REWE Group Österreich erneut ihr Engagement für faire Löhne, soziale Verantwortung und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Arbeitnehmer:innenvertretung – und setzt ein starkes Zeichen für Verlässlichkeit im österreichischen Handel.