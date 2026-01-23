Raues Handtuch im Winter? So wird es wieder kuschelig weich!

Im Winter haben viele von uns das gleiche Problem: Handtücher, die sich plötzlich rau und steif anfühlen und das Abtrocknen unangenehm machen. Doch keine Sorge: Wir verraten Ihnen, warum Handtücher im Winter oft so hart werden und wie Sie diese wieder flauschig machen.

Haben Sie sich auch schon gefragt, warum Ihr Handtuch in der kalten Jahreszeit plötzlich so rau ist? Das hat einen Grund: Trockenstarre. Beim Waschen geraten die Fasern von Handtüchern aus der Ordnung. Trocknen sie dann in einem Raum ohne frische Luft, fixieren sich diese starren Enden und das Ergebnis ist ein steifes, ungemütliches Handtuch. Besonders im Winter, wenn der Luftzug fehlt und der Raum trocken ist, passiert das schnell. Zum Glück gibt es einige clevere Hausmittel, die dem entgegenwirken können.

Im Winter: So bekommen Sie Ihre Handtücher wieder weich

Handtücher richtig trocknen

© Getty Images

Der entscheidende Tipp, um rauen Handtüchern den Kampf anzusagen, lautet: Mehr Luftbewegung. Das bedeutet, dass Sie Ihre Handtücher am besten draußen im Freien bei leichtem Wind trocknen sollten. Wenn das bei Ihnen nicht möglich ist, hilft es auch, das Handtuch direkt nach dem Waschen kräftig zu dehnen und zu schütteln. So lösen sich die Fasern und das Handtuch wird wieder geschmeidig.

Essig: Das geheime Wundermittel

Wenn das Handtuch trotzdem hart bleibt, gibt es einen einfachen Trick: Weißen Essig! Essig hilft nicht nur gegen unangenehme Gerüche, sondern er wirkt auch als natürlicher Weichspüler. Vermischen Sie weißen Essig mit doppelt so viel warmem Wasser und lassen Sie die Handtücher in dieser Lösung einweichen, bis das Wasser abgekühlt ist. Waschen Sie die Handtücher anschließend wie gewohnt. Keine Sorge: Der Essiggeruch verschwindet während des Trocknens. Essig entfernt außerdem Kalkablagerungen, die sich in den Fasern festgesetzt haben und für die Starre der Handtücher verantwortlich sind.

Backpulver

Backpulver eignet sich ebenfalls hervorragend als natürlicher Weichspüler. Wie Essig hilft es dabei, Kalkablagerungen zu entfernen und die Handtücher wieder flauschiger zu machen. Geben Sie einfach eine halbe Tasse Backpulver in den Waschgang und schon werden Ihre Handtücher wieder weich. Auch Natron ist ein bewährtes Hausmittel: Rund 50 Gramm pro Waschladung wirken wahre Wunder.

Wenn das Handtuch trotzdem rau bleibt

© Getty Images

Wenn all diese Tipps nicht den gewünschten Erfolg bringen und Ihre Handtücher auch nach mehreren Versuchen weiterhin rau und unangenehm sind, könnte die Ursache in der falschen Dosierung des Waschmittels liegen. Zu viel Waschmittel spült sich nicht vollständig aus und hinterlässt Rückstände, die die Fasern versteifen. Andererseits kann zu wenig Waschmittel zu Kalkablagerungen führen, die ebenfalls für harte Handtücher sorgen. Im Zweifelsfall sollten Sie die Waschmitteldosierung anpassen, um sicherzustellen, dass Ihre Handtücher nicht unnötig steif werden.