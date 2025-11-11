Kaum jemand kennt die Funktion: Welchen Nutzen haben die Streifen am Handtuch?

Wer Handtücher aufmerksam betrachtet, dem fällt oft ein Streifen oder eine glatte Borte am Rand auf. Auf den ersten Blick wirkt diese wie ein dekoratives Element, das dem Handtuch ein edles Aussehen verleiht. Doch das kleine Detail hat einen bestimmten Zweck, den kaum jemand kennt!

Es gibt viele kleine Alltagsmysterien, über die man immer mal wieder stolpert. Wohin verschwinden meine Socken beim Waschen? Können Spinnen im Staubsauger überleben? Und: Haben die Streifen auf meinem Handtuch eigentlich einen Zweck? Die Antwort auf die letzte Frage lautet: Ja, doch nur die wenigsten wissen welchen.

Die Streifen sind manchmal dezent gehalten, manchmal aufwendig bestickt. Und tatsächlich steckt mehr dahinter als nur ein Designelement.

Diese Funktion haben die Streifen auf Handtüchern

Der Streifenabschnitt trägt den Namen Dobby-Rand und wird in einer speziellen Webtechnik gefertigt, die sich vom übrigen Frotteestoff unterscheidet.

Diese festere Struktur sorgt nicht nur für den dekorativen Kontrast, sondern stabilisiert das Handtuch als Ganzes. So verhindert der Dobby-Rand, dass sich der Stoff mit der Zeit verzieht – ein Problem, das besonders bei häufigem Waschen auftreten kann. Sprich: Die Streifen auf den Handtüchern verhindern, dass der Stoff zu sehr ausleiert.

Darüber hinaus erfüllt der Rand eine schützende Funktion: Er bewahrt die Kanten des Handtuchs davor, mit der Zeit auszufransen oder aufzureißen. Damit verlängert der Dobby-Rand die Lebensdauer des Textils und sorgt dafür, dass es auch nach vielen Wäschen formstabil und gepflegt bleibt.

Also: Wenn Sie das nächste Mal im Bad stehen und Ihr Handtuch bewundern, wissen Sie jetzt zumindest: Der Streifen ist nicht nur für die Optik da.