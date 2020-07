Schwab: Erstes Baby für Rapid-Star-Kicker

Nachwuchs-Kicker. „Benvenuto Matteo Francesco!“ Nach dem überraschenden Platz zwei mit Rapid in der Bundesliga jubelt Star-Kicker Stefan Schwab (29) jetzt über Nachwuchs. Am Freitag gebar ihm Ehegattin Chiara einen Sohn. „Glückwunsch an die tapfere Mama, uns geht’s allen gut!“, zeigt er sich auf Instagram erstmals als strahlender Papa.

Stolz. Zwei Jahre nach der standesamtlichen Trauung in Saalfelden und 13 Monate nach der kirchlichen Trauung in Chiaras italienischer Heimat ist das Familien-Glück perfekt: „Wir sind mächtig stolz auf unseren Junior!“