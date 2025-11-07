Machen viele falsch! Dieser Einrichtungsfehler kann teuer werden

Gerade in der kalten Jahreszeit wollen wir es zuhause gemütlich und warm haben. Doch dabei passiert oft ein klassischer Fehler, der am Ende richtig viel Geld kosten kann.

Sofa, Kommode oder Vorhänge direkt vor der Heizung? Klingt praktisch, platzsparend und sieht oft auch hübsch aus. Doch aus energetischer Sicht ist das ein gravierender Fehler. Denn was viele nicht wissen: Diese beleibte Einrichtungsgewohnheit kann die Heizkosten spürbar in die Höhe schnellen lassen.

© Getty Images

Warum Möbel vor der Heizung ein No-Go sind

Wenn Möbelstücke oder schwere Textilien die Heizung verdecken, blockieren sie den Luftstrom, der eigentlich die Wärme im Raum verteilen sollte. Stattdessen staut sich die warme Luft hinter dem Möbelstück, die Temperatur im Zimmer steigt nur langsam und man dreht die Heizung automatisch höher auf.

Das Ergebnis: Mehr Energieverbrauch, ungleichmäßig beheizte Räume und unnötig hohe Heizkosten.

© Getty Images

So machen Sie es richtig

Der Fehler lässt sich ganz einfach vermeiden, sogar ohne großes Umräumen.

1. Freie Bahn für die Wärme

Zwischen Heizkörper und Möbelstück sollten mindestens 20 bis 30 Zentimeter Platz sein. So kann die warme Luft ungehindert zirkulieren und sich gleichmäßig im Raum verteilen.

2. Keine langen Vorhänge

Auch dichte Vorhänge können den Luftstrom bremsen. Wählen Sie lieber kurze Vorhänge, die oberhalb der Heizung enden. Alternative: Setzen Sie auf leichte Stoffe, die Wärme durchlassen.

3. Heizkörper clever integrieren

Wenn Sie ohnehin schon wenig Platz haben, können Sie die Heizkörper in die Einrichtung einplanen, zum Beispiel mit offenen Regalbretter darüber oder einem luftigen Beistelltisch, der den Luftstrom nicht blockiert.

4. Möbel an Außenwänden vermeiden

Kalte Außenwände schlucken die Wärme. Daher ist es besser, Sofas oder Betten leicht eingerückt zu platzieren, damit die Luft hinter den Möbeln zirkulieren kann.

Bonus-Tipp: Heizkosten dank smarter Deko senken

Ein Teppich auf kaltem Boden sorgt für ein wärmendes Raumgefühl, ganz ohne Heizung. Auch Thermovorhänge oder Fensterdichtungen können dabei helfen, zusätzlich Energie zu sparen.