× Mit diesen Tricks verdoppeln Sie Ihren Platz im Kleiderschrank

Platzt Ihr Kleiderschrank aus allen Nähten, und Sie wissen einfach nicht mehr, wohin mit der ganzen Kleidung? Keine Sorge: Mit ein paar einfachen Tricks können Sie den Platz in Ihrem Kleiderschrank optimal nutzen und sogar verdoppeln.

Ein überfüllter Schrank wirkt nicht nur unordentlich, sondern trägt auch zu einer chaotischen Atmosphäre bei. Doch nicht immer ist ein größerer Schrank eine Option, und manchmal möchte man sich einfach nicht von seinen Lieblingsstücken trennen. Die gute Nachricht: Mit einfachen, schnellen Maßnahmen können Sie mehr Stauraum schaffen – und die Hilfsmittel dafür haben Sie wahrscheinlich schon zu Hause.

Platz sparen mit Dosenlaschen

Ein überraschender Geheimtipp: Dosenlaschen! Diese kleinen Metallstücke, die normalerweise von Getränkedosen stammen, sind echte Platzwunder. Hängen Sie eine Lasche über den Haken eines Kleiderbügels und befestigen Sie daran einen weiteren Bügel. So können Sie mehrere Kleidungsstücke vertikal übereinander aufhängen und sparen enorm viel Platz. Pro Bügel können Sie das auch gleich mehrmals wiederholen.

Schals, Tücher und Mützen mit Wäscheklammern aufhängen

Accessoires wie Schals, Tücher und Mützen nehmen oft viel Platz ein und enden leicht in einer unübersichtlichen Ecke. Mit Wäscheklammern und einem einfachen Kleiderbügel können Sie diese Accessoires platzsparend aufhängen. Einfach die Klammern an den Bügel klemmen und Ihre Lieblingsstücke daran befestigen – übersichtlich und griffbereit.

Boxen und Ordnungssysteme nutzen

Boxen und stapelbare Organizer schaffen Struktur im Chaos. Nutzen Sie Boxen für kleinere Kleidungsstücke wie Socken, Unterwäsche oder Gürtel. Besonders praktisch sind transparente Modelle, durch die Sie den Inhalt sofort erkennen können. Ordnungssysteme für Schubladen sorgen dafür, dass nichts verloren geht und Sie alles schnell finden. Es ist zudem sinnvoll, saisonale Kleidung auszutauschen und nicht benötigte Teile in Kisten zu verstauen. So bleibt Ihr Schrank übersichtlich und bietet Platz für das Wesentliche.

Platz über und unter dem Schrank nutzen

Nutzen Sie den Raum, der oft vergessen wird: über und unter dem Kleiderschrank. Auf den Schrank passen Kisten oder Körbe für selten gebrauchte Dinge wie Saisonkleidung. Unter dem Schrank bieten flache Aufbewahrungsboxen zusätzlichen Stauraum für Schuhe oder Bettwäsche.

Ausmisten

Wenn selbst die besten Tricks nicht mehr ausreichen, wird es wirklich Zeit auszumisten. Denn Hand aufs Herz – wie viel von Ihrer Kleidung tragen Sie wirklich? Oft schlummern vergessene Stücke im Schrank, die längst keine Rolle mehr in Ihrem Alltag spielen. Gehen Sie jedes Teil in Ihrem Schrank durch und fragen Sie sich: Trage ich das wirklich noch? Was seit über einem Jahr ungenutzt bleibt, kann gespendet, verkauft oder entsorgt werden. So schaffen Sie nicht nur Platz, sondern auch eine aufgeräumte Atmosphäre.