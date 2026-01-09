Geheimtipp: So retten Sie eingelaufene Pullover mit Schnee

Einmal nicht richtig aufgepasst und schon ist der Lieblingspullover eingelaufen. Doch keine Panik! Der Winter hat uns jede Menge Schnee beschert, der uns hilft, unsere Wollstücke wieder zu retten. Wir verraten, wie der geniale Hack funktioniert.

Der Winter hat uns mit ordentlich Schnee beschenkt, perfekt zum Rodeln, Schneemannbauen oder… um eingelaufene Wollkleidung zu retten! Mit einem genialen Geheimtipp können Sie Ihre eingegangenen Pullover, Schals und Co. in wenigen Minuten wieder auf ihre ursprüngliche Größe bringen. Probieren Sie diesen simplen Trick aus und retten Sie Ihre Lieblingsstücke im Handumdrehen.

Schnee-Hack: So retten Sie eingelaufene Wollpullover

Wolle ist eine der feinsten und wertvollsten Naturfasern. Doch sie hat auch ihre Eigenheiten: Wollfasern besitzen winzige Schuppen, die sich bei Wärme, Wasser und Reibung leicht verhaken und sich zusammenziehen. Das ist der Grund, warum Wollkleidung beim Waschen schnell einlaufen oder verfilzen kann.

© Getty Images

Aber keine Sorge! Minusgrade und Schnee haben genau den gegenteiligen Effekt: Sie entspannen die Wollfasern und helfen dabei, den ursprünglichen Zustand der Wolle wiederherzustellen. Außerdem nimmt der Schnee gleichzeitig Gerüche auf und sorgt dafür, dass Ihr Pullover ohne Waschmaschine wieder sauber wird.

So funktioniert der Trick

© Getty Images

Der Hack funktioniert am besten bei Kleidungsstücken mit einem hohen Wollanteil, denn Kunstfaser-Wolle-Gemische sind nicht so empfänglich für den Trick.

Breiten Sie den Pullover oder Schal aus, bevor Sie ihn in den Schnee legen. Achten Sie darauf, dass er keine Falten wirft, um eine gleichmäßige Wirkung zu erzielen. Bedecken Sie das Kleidungsstück mit einer dünnen Schneeschicht. Die Wolle sollte komplett eingehüllt sein, aber nicht unter einem dicken Schneeberg verschwinden. Eine dünne, gleichmäßige Schicht reicht vollkommen aus. Lassen Sie das Stück für etwa 15 bis 30 Minuten im Schnee liegen. In dieser Zeit können sich die Wollfasern wieder entspannen und auflockern. Achten Sie darauf, dass es draußen nicht zu windig ist, damit der Schnee an Ort und Stelle bleibt. Anschließend schütteln Sie vorsichtig den Schnee von der Wolle ab. Vermeiden Sie es, das Kleidungsstück auszuwringen oder abzurubbeln, das könnte die Fasern beschädigen und sie wieder zum Schrumpfen bringen. Lassen Sie den Pullover, Schal oder auch den Wollteppich drinnen an der Luft trocknen. Achtung: Legen Sie das Stück keinesfalls auf die Heizung, da die Hitze die Wolle wieder einlaufen lässt. Am besten trocknet es an einem Ort mit Raumtemperatur und guter Luftzirkulation.

Gut zu wissen: Dieser einfache Trick hilft nicht nur bei eingelaufenen Wollpullis, sondern auch bei edlen Kaschmirteilen! Wenn Sie also mal wieder Ihre liebsten Kaschmirpullover oder Wollschals retten müssen: Der Schnee wird Ihr neuer bester Freund!