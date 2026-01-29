Große Rede: Kanzler Stocker spricht zur Lage der Nation

Derzeit sind die Zeiten herausfordernd wie nie. Kanzler Christian Stocker hält dazu am Freitag eine große Rede. oe24 hat alle Infos.

Schon am Freitag findet die große Kanzler-Rede von Christian Stocker in Wien statt. oe24.TV überträgt ab 10 Uhr das große Programm der Volkspartei in der METAStadt (Donaustadt). Die Kanzler-Rede selbst soll kurz nach 11 Uhr starten und dauert rund eine Stunde.

"Richtung vorgeben"

Bundeskanzler Stocker will beim Neujahrsauftakt der Volkspartei die Richtung für die kommenden Monate vorgeben und zentrale Pflöcke einschlagen, damit 2026 "das Jahr des Aufschwungs wird".

Zum Auftakt eingeladen sind rund 250 Spitzenfunktionäre der Volkspartei, darunter Mitglieder der Bundesregierung, Landeshauptleute sowie Abgeordnete zum Nationalrat und zu den Landtagen.

Erste große Stocker-Rede seit einem Jahr

Es ist die erste große Rede Stockers seit seiner Wahl zum Bundesparteiobmann im März 2025.

Der inhaltliche Schwerpunkt liegt auf den Themen Wirtschaft, Sicherheit und Gesellschaft.

Aus Sicht des Bundeskanzlers hat sich die internationale Weltordnung grundlegend verändert. Österreich müsse sich daher neu aufstellen – mit einem selbstbewussten, klar proeuropäischen Kurs und zugleich mit zusätzlichen strategischen Partnerschaften, etwa durch das neue Freihandelsabkommen mit Indien. "Wirtschaftswachstum entstehe durch Partnerschaften, nicht durch Verzwergung", heißt es aus der Volkspartei.

Stocker will Zuversicht vermitteln und den Glauben an ein wohlhabendes, innovatives und lebenswertes Österreich der Zukunft stärken. Die Geschichte zeige, dass Österreich aus Krisen stets gestärkt hervorgegangen ist.

Große Analyse

