Pilnacek-U-Ausschuss: Jetzt kommen die ersten Kapazunder

Im Pilnacek-U-Ausschuss werden diese Woche die ersten Kapazunder befragt.

Der U-Ausschuss zur Causa Pilnacek nimmt nun so richtig Fahrt auf. Denn am Mittwoch sind jene zwei Frauen geladen, die Pilnacek als letzte Personen lebend gesehen haben. Vor allem Karin Wurm, eine Bekannte von Christian Pilnacek, dürfte in den Fokus von ÖVP-Fraktionschef Andreas Hanger geraten.

Der Grund: Wurm ist eine zentrale Figur, die die Causa Pilnacek erst so richtig ins Rollen brachte. Sie äußerte mehrmals Zweifel an einer Unfall- oder Selbstmordtheorie. Hanger will nun mehrere Widersprüche in den Aussagen Wurms aufzeigen.

Die zweite Frau, die am Mittwoch befragt wird, holte Pilnacek in der Todesnacht ab, nachdem dieser bei einer Alkohol-Fahrt erwischt und seinen Führerschein abgeben musste. Sie war zu der Zeit auch eine Mitarbeiterin von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), was vor allem für Fragen bei FPÖ, SPÖ, NEOS und Grünen sorgen dürfte.

Zweiter Befragungstag mit Pilz

Der zweite Befragungstag, am Donnerstag, wird nicht weniger spannend. Geladen ist unter anderem Ex-Nationalratsabgeordneter Peter Pilz, der mit seinem Webportal zu der Causa Pilnacek recherchierte. Erst im Dezember erlitt er eine gerichtliche Schlappe rund um sein veröffentlichtes Buch zu der Causa: Er wurde wegen übler Nachrede in erster Instanz nicht rechtskräftig verurteilt, da er in dem Buch Mutmaßungen angestellt hatte, Spitzenbeamte könnten versucht haben, den tatsächlichen Hergang zu vertuschen. Bei Rechtskraft könnte auch das Buch eingezogen werden.

Die zweite Auskunftsperson am Donnerstag ist ein Journalist, der zu dem Ableben des früheren Justiz-Sektionschefs recherchierte. Er hatte zwischenzeitlich auch den Laptop Pilnaceks.