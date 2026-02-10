Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Offensive RotWeißRot Mörwald kocht Stark in den Tag XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Wiener Mittelschul-Direktor Christian Klar: "Was ist los in unseren Schulen?"
© Seifert Verlag

ÖVP-Mitglied

Nach Interview im Russen-TV: Schuldirektor Christian Klar tritt zurück

10.02.26, 12:42
Teilen

Der Wiener Mittelschuldirektor Christian Klar tritt von seiner Position des Vize-Parteichefs der ÖVP Floridsdorf zurück.  

Zuvor hatte ein Interview mit dem russischen Fernsehen für Aufregung gesorgt. "Aufgrund der inakzeptablen Vorkommnisse war ein Rücktritt unausweichlich, diesen hat Christian Klar kommuniziert", hieß es am Dienstag aus der Wiener Volkspartei zur APA. "Wir nehmen den Rücktritt von allen Parteifunktionen zur Kenntnis."

Vergangene Woche war bekannt geworden, dass Klar dem russischen Staatssender "Rossija 1" ein Interview gegeben hat, mehrere Medien berichteten. Der Auftritt in der Floridsdorfer Franz Jonas Europaschule, wo Klar Direktor ist, war von der Bildungsdirektion nicht genehmigt worden.

Zwei Interviews, zuletzt im Jänner

Gegenüber dem "Falter" bestätigte Klar zwei Interviews im Dezember 2024 und im Jänner 2026. Später beklagte er dann, seine Aussagen aus den Gesprächen seien falsch wiedergegeben worden. Die Bildungsdirektion zeigte sich trotzdem nicht begeistert, genauso die ÖVP.

Zwischen 2020 und 2025 war Klar stellvertretender ÖVP-Bezirksvorsteher in Floridsdorf. Außerdem schrieb er zwei Bücher zur Situation an den Schulen, mit Fokus auf Deutschförderung und den Islam.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen