Nach Interview im Russen-TV: Schuldirektor Christian Klar tritt zurück

Der Wiener Mittelschuldirektor Christian Klar tritt von seiner Position des Vize-Parteichefs der ÖVP Floridsdorf zurück.

Zuvor hatte ein Interview mit dem russischen Fernsehen für Aufregung gesorgt. "Aufgrund der inakzeptablen Vorkommnisse war ein Rücktritt unausweichlich, diesen hat Christian Klar kommuniziert", hieß es am Dienstag aus der Wiener Volkspartei zur APA. "Wir nehmen den Rücktritt von allen Parteifunktionen zur Kenntnis."

Vergangene Woche war bekannt geworden, dass Klar dem russischen Staatssender "Rossija 1" ein Interview gegeben hat, mehrere Medien berichteten. Der Auftritt in der Floridsdorfer Franz Jonas Europaschule, wo Klar Direktor ist, war von der Bildungsdirektion nicht genehmigt worden.

Zwei Interviews, zuletzt im Jänner

Gegenüber dem "Falter" bestätigte Klar zwei Interviews im Dezember 2024 und im Jänner 2026. Später beklagte er dann, seine Aussagen aus den Gesprächen seien falsch wiedergegeben worden. Die Bildungsdirektion zeigte sich trotzdem nicht begeistert, genauso die ÖVP.

Zwischen 2020 und 2025 war Klar stellvertretender ÖVP-Bezirksvorsteher in Floridsdorf. Außerdem schrieb er zwei Bücher zur Situation an den Schulen, mit Fokus auf Deutschförderung und den Islam.